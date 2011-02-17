Профсоюзы потребуют прекратить сотрудничество с МВФ

Профсоюзы потребуют прекращения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) в случае, если он будет настаивать на увеличении пенсионного возраста для женщин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) Сергей УКРАИНЕЦ во время парламентских слушаний по вопросам реформирования пенсионной системы.

«Если МВФ и дальше будет развивать такую активность (в вопросе повышения пенсионного возраста для женщин – УНИАН), профсоюзы будут вынуждены развернуть публичную кампанию за прекращение сотрудничества с такой организацией», – сказал он.

Возможность стабилизации ситуации относительно пенсионного обеспечения представитель профсоюзов видит в повышении заработных плат.

По его словам, есть три ресурса для стабилизации пенсионной системы. Первый – выведение из тени 120 млрд. грн. заработных плат, что обеспечит дополнительные поступления в бюджет Пенсионного фонда на уровне 40 млрд. грн. Второй – обеспечение занятости 5-7 млн. человек, не имеющих нормально оплачиваемой работы. «Каждый миллион занятых прибавит в ПФ еще 10 млрд. грн.», – отметил С.УКРАИНЕЦ.

И третий ресурс, по его словам, заключается в том, чтобы побуждать бизнес полностью рассчитываться с наемными работниками.

С.УКРАИНЕЦ также подчеркнул, что причиной повышения пенсионного возраста в других странах является нехватка работников.

Справка УНИАН. Украина взяла обязательство перед Международным валютным фондом постепенно повысить пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет.

Как отмечается в Меморандуме между украинской властью и МВФ, с целью разрешения структурных проблем в существующей пенсионной системе, уменьшения дефицита Пенсионного фонда руководство государства взяло на себя обязательство разработать закон, принятие которого, в частности, будет предусматривать постепенное увеличение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет – на 6 месяцев ежегодно, начиная с 2010 года.