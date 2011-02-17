Янукович - губернатору: не переживай, в 10 областях то же самое

Председатель Полтавской областной государственной администрации Александр УДОВИЧЕНКО опровергает слухи о своем увольнении с занимаемой должности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам на пресс-конференции.

По его словам слухи о том, что Полтавскую область в ближайшее время возглавит сын Виктора ЯНУКОВИЧА или Равиль САФИУЛЛИН, безосновательны.

«Я позавчера был в Киеве, общался с Президентом и спросил его, только в Полтавской области ширятся такие безосновательные слухи. На что Виктор ЯНУКОВИЧ мне сказал: «Не переживай, еще более чем в 10 областях происходит то же самое», - рассказал А.УДОВИЧЕНКО.

Он также отметил, что у него нет ни желания, ни времени обращать внимание на такие слухи.

«Эта должность назначается Президентом Украины, и человек, который избран, - это доверенное лицо главы государства. Есть много критериев оценки работы председателей облгосадминистраций. Я недавно отчитывался Виктору ЯНУКОВИЧУ, как наша область завершила 2010 год. И пока никаких оснований верить сплетням обо мне нет… Я отчитывался Президенту, что Полтавская область занимает пятое место по наполнению государственного бюджета. Также мы ставим в приоритет инвестиции в сельское хозяйство (животноводство) и ЖКХ. Президент поддержал такой курс», - отметил губернатор.