В ГПУ называют заявления Тимошенко примером неуважения и низкой культуры

В Генеральной прокуратуре Украины убеждены, что заявления экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО по поводу запрета следователя выезжать ей за пределы Украины являются "примером неуважения, невоспитанности и низкой культуры".

Об этом говорится в комментарии пресс-службы Генпрокуратуры по поводу сегодняшнего заявления Ю.ТИМОШЕНКО, сделанного для СМИ после очередного допроса у следователя ГПУ.

"Отдел по связям со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины уполномочен заявить, что такие оскорбительные слова в адрес работников прокуратуры и ее руководства являются примером неуважения, невоспитанности и низкой культуры. Кроме того, эмоциональный тон указанных выражений свидетельствует об отсутствии у их авторов аргументов для опровержения правдивой информации, предоставленной СМИ Генеральной прокуратурой Украины", - говорится в сообщении ГПУ.

В ведомстве также обратили внимание на то, что прокуратура как независимый государственный орган действует в строгом соответствии с требованиями Конституции и законов Украины.

Исходя из изложенного, в Генпрокуратуре еще раз подчеркивают, что "следователь по особо важным делам Генпрокуратуры руководствовался в своих действиях исключительно требованиями действующего законодательства".