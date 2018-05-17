Заявление миссии МВФ: почти договорились, но...

В пресс-релизе не хватает сигнального тезиса – «достигнуты на уровне экспертов договоренности о выделении очередного транша»...

Миссия Международного Валютного Фонда (МВФ) посетила Киев в период с 1 по 14 февраля для проведения дискуссий в контексте консультаций в соответствии со Статьей IV в 2011 году и вторым пересмотром программы в рамках соглашения «Стенд-бай». В завершение визита Танос Арванитис, Руководитель миссии МВФ по Украине, обнародовал следующее заявление, которое есть в распоряжении УНИАН:

Председатель миссии МВФ в Украине отмечает, что “показатели развития экономики Украины в 2010 году были лучше ожидаемых, при этом экономический рост превысил 4 процента ВВП за счет увеличения объемов экспорта и возобновления инвестирования и частного потребления. Внедряемая при поддержке соглашения «Стенд-бай» экономическая программа власти в целом двигается в правильном направлении, и нами достигнуты договоренности относительно большинства стратегических вопросов, которые будут обеспечивать выполнение заданий программы на 2011 год».

Миссия МВФ отмечает, что в Украине «принимаются меры поддержки среднесрочной налогово-бюджетной консолидации. Как ожидается, в марте вступит в силу закон о пенсионной реформе, а внедрение административной реформы продолжается. Ради смягчения влияния на домохозяйства, был согласован график более постепенного повышения тарифов на газ, и сейчас ведется работа над определением компенсационных бюджетных мер с целью покрытия общего (сектор общегосударственного управления и НАК «Нафтогаз») дефицита в размере 3,5% ВВП в 2011 году».

Судя по тональности пресс-релиза, точка во втором пересмотре программы еще не поставлена, а потому «обсуждение этих мероприятий будет длиться на протяжении следующих нескольких недель с целью представления результатов пересмотра программы Совету директоров МВФ».

Относительно компетенции НБУ миссия МВФ считает, что «принципы денежно-кредитной политики остаются адекватными, а инфляция уверенно уменьшилась до уровня в 8,2%, приближаясь к целевым показателям НБУ. Наши обсуждения в этой сфере сосредоточились на мере, направленной на усиление операций в рамках денежно-кредитной политики, развитие рынка национальной валюты, улучшение принципов для осуществления операций с иностранной валютой и последующее укрепление финансового сектора»

В пресс-релизе отмечено, что «представители власти еще раз подтвердили, что ставят себе за цель достичь крепкого экономического роста в среднесрочный период. С целью поощрения экономической активности и улучшения жизненного уровня нужно поддерживать нынешний темп внедрения экономических реформ наряду с усилиями, направленными на оптимизацию нормативно-правовой базы и улучшения все еще сложных условий ведения бизнеса».

Бросается в глаза, что в заявлении миссии МВФ в Украине от 15 февраля 2011 нет стандартной формулировки о «достижении на уровне экспертов договоренностей о выделении следующего транша», что, как правило, сигнализирует об успешном завершении переговоров и о готовности выносить этот вопрос на утверждение Совета директоров МВФ. Кроме того, в документе не упоминается дата 15 марта 2011 года, когда, согласно официальной информации, размещенной на сайте МВФ, именно и должно было бы состояться рассмотрение итогов второго пересмотра программы Советом директоров МВФ.

Информация УНИАН