В запорожском СИЗО тризубовцев избивают до потери сознания?

В запорожском СИЗО применяют пытки к членам ВО «Тризуб» Филиппу ТАРАНУ, Роману ХМАРЕ и Анатолию ОНОФРИЙЧУКУ, заявила УНИАН представительница организации "Женская Сечь" Татьяна ТАРАСЕНКО, ссылаясь на информацию от адвокатов задержанных.

В частности, по словам Т.ТАРАСЕНКО, 20-летнего сына председателя Центрального провода ВО "Тризуб" Андрея СТЕМПИЦКОГО П.ТАРАНА били и в бессознательном состоянии бросали в камеру. По ее словам, у парня сотрясение мозга, повреждения в области позвоночника, и он периодически теряет сознание.

Также Т.ТАРАСЕНКО сообщила, что «была прокурорская проверка, к ФИЛИППУ пришел прокурор, предложил подписать бумаги о том, что никто его не бил и он не имеет жалоб на условия содержания. Парень ответил, что не подпишет. Тогда к нему в камеру зашли трое и снова избили до потери сознания, но он ничего не подписал».

По словам Т.ТАРАСЕНКО, адвокат П.ТАРАНА подала заявление о проведении независимой судмедэкспертизы задержанного и сейчас ждет ответа на него.

На сайте организации «Женская Сечь» также обнародована фотокопия заявления задержанного А.ОНОФРИЙЧУКА, который пишет, что после того, как он в который раз отказался давать показания против себя без адвоката, двое представителей СБУ закрыли его в кабинете на ключ, начали заламывать руки, застегивать за спиной в наручники, и одновременно бить по ногам. Это все продолжалось около часа, говорится в заявлении.

А.ОНОФРИЙЧУК заявляет, что «один из этих людей задавал вопросы и сам на них отвечал. Если я не соглашался с тем, что они говорили, меня начинали бить в живот. Когда я уже не мог выдерживать пытки и согласился подписать их документы, меня посадили на стул и дали лист бумаги с ручкой, на которой я написал то, что они мне надиктовали. После допроса меня заставили подписать документ, что я не имею претензий к сотрудникам СБУ, угрожая новыми пытками”.

В «Женской Сечи» отметили, что передали заявление А.ОНОФРИЙЧУКА представителям украинских и международных правозащитных организаций.

Как сообщал УНИАН, правоохранительные органы по подозрению в повреждении памятника Сталину в Запорожье задержали 11 членов ВО "Тризуб".

Памятник Сталину в Запорожье был установлен 5 мая 2010 года на территории Запорожского обкома КПУ.

28 декабря 2010 года неизвестные повредили бюст Сталина, отрезав голову.

В Новогоднюю ночь произошел взрыв на территории Запорожского обкома КПУ, вследствие чего памятник Сталину было полностью разрушен.