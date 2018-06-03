Черновецкий сдал в музей все подношения
В столичной мэрии открылся Музей подарков. Здесь книги, иконы и коньяк – все это было в свое время подарено Леониду Черновецкому или КГГА в целом. «Мы взяток не берем», – говорит столичная власть.
Отныне в здание киевской мэрии сможет спокойно проникнуть любой человек. Для этого надо только сказать, что вы направляетесь в музей. С сегодняшнего дня такое заведение открылось на втором этаже админимтрации по адресу Крещатик, 36. Полное название заведения: Музей подарков Киевской городской государственной администрации.
Инициатива создания музея принадлежит Леониду Черновецкому, который отдал заведению 158 экспонатов – подарков, преподнесенных ему и его заместителям за время работы. Коллекция состоит из вещей, стоимость которых выше тысячи гривен. Среди презентов: икона «Георгий-Змееборец» от Юрия Лужкова, нож, сделанный из бивня мамонта от председателя правления Кредитпромбанка, книга «Традиционная украинская кухня», подаренная мэру Екатериной Ющенко.
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– Это заслон против взяточничества, – заявил журналистам заместитель киевского градоначальника Виталий Журавский. – Черновецкий распорядился сдавать сюда презенты стоимостью выше тысячи гривен, и сам первым подал пример. Так мы показываем, что новая власть работает открыто.
На сегодняшний день в музее пока собрано 108 подарков, презентованных КГГА и Леониду Михайловичу лично за время работы новой власти. Как правило, они преподнесены представителями разных делегаций, из регионов Украины, от городов-побратимов и в результате личных встреч. Музей разделен на две части: в одной – подарки из «ближнего» зарубежья, в другой – из настоящей заграницы.
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Антон Зикора