Черновецкий сдал в музей все подношения

Отныне в здание киевской мэрии сможет спокойно проникнуть любой человек. Для этого надо только сказать, что вы направляетесь в музей. С сегодняшнего дня такое заведение открылось на втором этаже админимтрации по адресу Крещатик, 36. Полное название заведения: Музей подарков Киевской городской государственной администрации.

Инициатива создания музея принадлежит Леониду Черновецкому, который отдал заведению 158 экспонатов – подарков, преподнесенных ему и его заместителям за время работы. Коллекция состоит из вещей, стоимость которых выше тысячи гривен. Среди презентов: икона «Георгий-Змееборец» от Юрия Лужкова, нож, сделанный из бивня мамонта от председателя правления Кредитпромбанка, книга «Традиционная украинская кухня», подаренная мэру Екатериной Ющенко.

Среди прочих особенно выделяется бутылка коньяка, презентованная Черновецкому грузинским послом. Пятилитровая емкость хранится в специальной кожаной коробке. Коньяк, как и сам Леонид Михайлович, – 1951 года рождения, сделан из самых качественных продуктов и символизирует дружбу народов. У Черновецкого жена – уроженка Тбилиси, у грузинского посла Григола Катамадзе супруга – украинка. На вопрос, почему эта бутылка еще не распита, Леонид Михайлович сказал журналистам:

– Я коньяк не пью, – и с достоинством удалился.

– Это заслон против взяточничества, – заявил журналистам заместитель киевского градоначальника Виталий Журавский. – Черновецкий распорядился сдавать сюда презенты стоимостью выше тысячи гривен, и сам первым подал пример. Так мы показываем, что новая власть работает открыто.

На сегодняшний день в музее пока собрано 108 подарков, презентованных КГГА и Леониду Михайловичу лично за время работы новой власти. Как правило, они преподнесены представителями разных делегаций, из регионов Украины, от городов-побратимов и в результате личных встреч. Музей разделен на две части: в одной – подарки из «ближнего» зарубежья, в другой – из настоящей заграницы.

В мэрии утверждают, что ознакомиться с экспозицией сможет каждый желающий в любой будний день с 11.00 до 17.00. Осмотр – бесплатный, надо только предварительно позвонить по телефону: 278–13–47. Музей подарков КГГА станет одним из филиалов Музея города Киева. Работники администрации уверены, что количество экспонатов будет постоянно расти, и в первую очередь за счет подарков от представителей городов-побратимов Киева, которых насчитывается несколько десятков. А еще Виталий Журавский обратился к представителям прежней столичной власти с просьбой сдать сюда подарки, полученные ими за время работы.

Все это хорошо, только боюсь, что представителям городской власти дарят не только иконы и книги. Думается, если составлять настоящий Музей подарков, то там окажутся предприятия, банки, недвижимость и пр., но это уже совсем другая история.

Антон Зикора