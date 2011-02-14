Кто зашел в Верховную Раду вместо совместителей (фамилии)

Центральная избирательная комиссия признала избранными и зарегистрировала народными депутатами Украины шестерых представителей Партии регионов и одного представителя Блока Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение члены ЦИК единогласно приняли на сегодняшнем заседании.

В частности, Центризбирком зарегистрировал избранных на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 13 сентября 2007 года представителей Партии регионов Сергея АНДРОСА, Анатолия СТЕПАНЕНКО, Владимира ЛИТВИНОВА, Василия ЕВТУХОВА, Павла СОЛТУСА, Игоря ЗВАРИЧА, а также представителя Блока Юлии Тимошенко Станислава БЕРЕЗКИНА.

Кроме того, комиссия признала избранной представителя Партии регионов Елену НЕТЕЦКУЮ, которая позже будет зарегистрирована народным депутатом.

Председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ вручил новым народным депутатам временные удостоверения и пожелал успехов в работе.