Литвин не хочет наказывать нардепов за «самовольно голосующие» карточки

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает неуместным введение ответственности за неличное голосование народными депутатами в сессионном зале при принятии решений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга, комментируя внесение соответствующего законопроекта.

«Вы прекрасно понимаете, что мы на сегодняшний день обезглавим страну, и у нас не будет высшего законодательного и представительского органа», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, при внесении соответствующего законопроекта нужно понимать, что этим ничего не решим, поскольку народный избранник не зависит от тех, кто его избирает. «Нужно эту систему ломать», - сказал председатель Верховной Рады.

Отвечая на вопрос журналистов, подал ли народный депутат Украины Владимир АРЬЕВ соответствующее заявление относительно фальсификаций его карточкой во время голосования за внесение изменений в Конституцию, В.ЛИТВИН отметил, что подобного документа пока еще нет. «Я надеюсь, что коллега АРЬЕВ найдет возможность встретиться с председателем Верховной Рады, поскольку речь идет не о рядовом голосовании», - сказал он.

При этом В.ЛИТВИН добавил, что, кроме заявления в его адрес по факсу из Америки от В.АРЬЕВА ничего не поступало.