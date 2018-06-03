Жизнь Тимошенко под угрозой?

«Тимошенко готовит переворот», «Во всём виновата Тимошенко», «Россия предсказывает кровопролитие», «Тимошенко готовит заговор против России»... Достаточно беглого взгляда на заголовки из российского Интернета за последние несколько недель, чтобы понять, кого россиянам предлагается воспринимать на Украине как главную угрозу славянскому единству и дружбе с Россией. В принципе ничего удивительного: реакция на Тимошенко как на символ «цветной» революции 2004 года понятна и прогнозируема. Удивляет другое: увлёкшись информационной войной против лидера украинской оппозиции, в Москве рискуют не просто набить шишки, а нарваться на серьёзную проблему, которая, не дай бог, может привести к глубоким негативным геополитическим изменениям и нестабильности в самой России и в целом регионе.

Месяц назад украинская Служба безопасности сообщила, что владеет информацией о готовящемся на Тимошенко покушении. Заявление исполняющего обязанности главы СБУ Наливайченко утонуло в чреде громких событий. В Конституционном суде готовились к рассмотрению законность Указа президента о роспуске парламента, у стен КС побили оппозиционных депутатов, пресс-конференции Ющенко, выступления Януковича...

Надо отдать должное, меры безопасности в Киеве видны на каждом шагу. Милиционеры по утрам стоят длинными цепочками от станции метро «Почтовая площадь» до самого Крещатика, живым забором охраняя бело-синие колонны жителей шахтёрских регионов, которых привезли в Киев поддержать Верховную Раду и правительство. Опытному глазу несложно определить, что правоохранителей в штатском также порядочно на обоих майданах: и на «оранжевом», и на коалиционном. Между митингами — разделительные ограждения и бойцы отряда ОМОНа в чёрных шлемах с забралами из стекла. Впрочем, само СБУ к материалам о возможном покушении на Тимошенко отнеслось более ответственно, чем местная пресса и МВД.

17 апреля 2007 года вход в здание, где находится украинское информационное агентство УНИАН. Здесь должна состояться пресс-конференция с участием Юлии Тимошенко. За пять минут до приезда лидера оппозиции появляется молодой человек в бейсболке, с собакой на поводке. Овчарка обнюхивает днища припаркованных рядом машин. В двух метрах — машина «Скорой помощи». Удивлённый водитель заглядывает в зеркало заднего вида, не понимая, с чего вдруг его «амбюленс» нюхают по периметру. Догадавшись, что овчарка здесь по долгу службы, а не для решения своих естественных потребностей, водитель спокойно откидывается на спинку сиденья.

«Скорая помощь», предпринимаемые меры по выявлению взрывчатых веществ плюс оперативная съёмка, которая велась в открытую со ступенек информагентства людьми, крайне слабо похожими на настоящих телевизионщиков... О снайперах на крышах можно было только догадываться. После наглого убийства киллером российского бизнесмена во дворе районного суда Киева покушения, кажется, можно ждать в любую минуту и в любом месте. После пресс-конференции Юлия Тимошенко выходит в плотном кольце телевизионных камер, садится в машину и уезжает.

Уже через два дня планируется выступление Тимошенко перед Конституционным судом, однако его оперативно отменяют в связи с полученными данными о возможных провокациях. Между митингующими виднеются хоругви вперемежку с флагами Партии регионов. Группка верующих громко поёт. Оказывается, это отряд православных, всерьёз вознамерившийся сорвать выступление лидера оппозиции. Кто мог затесаться под хоругви и флаги и с какой целью мог пробираться к месту выступления — одному богу известно.

О том, что жизнь Тимошенко находится под угрозой, свидетельствуют и просочившиеся в средства массовой информации данные, что якобы к грузинам, проживающим в Киеве, обращались их земляки из числа криминальных авторитетов с просьбой имитировать покушение на лидера украинской оппозиции. Киевские журналисты, ссылаясь на источники в спецслужбе, утверждают, что покушение готовится на самом деле. И готовят его люди, представляющие так называемый клан донецких. Грузин же задействуют исключительно в качестве громоотвода: на них должно пасть подозрение и в конечном итоге будет возложена вина за содеянное. В идеальном варианте покушение должно выглядеть как бытовое, не имеющее никакого отношения к политике.

Ещё один вариант — использование «жертвенной пешки». Кандидатом на роль последней является эпатажный украинский политик Михаил Бродский, этакий «Жириновский-лайт». Сейчас он играет роль обличителя «леди Ю.». По сценарию, Бродского могут убрать якобы по заказу Тимошенко, а криминал потом, дескать, отомстит за своего «дружка». В общем, вариантов много, но...

С учётом напряжённой ситуации на Украине в целом и жизни Тимошенко в частности истерическая информационная война против лидера оппозиции выглядит по крайней мере недальновидно. Не хотелось бы напоминать, что Первая мировая война началась именно с политического убийства и что миллионами жизней было заплачено за авантюрность, историческую безответственность, да и банальную тупость сильных мира сего. Безоглядно навешивая ярлыки и провозглашая Тимошенко причиной чуть ли не всех проблем России, Москва автоматически принимает на себя все подозрения относительно угроз жизни лидера украинской оппозиции. История должна учить. Российское руководство должно хотеть учиться и на собственном опыте, и на опыте других стран.

Гибель в Лондоне от полония бывшего офицера КГБ Литвиненко не принесла России ни уважения, ни международного авторитета, ни доверия к стране как экономическому партнёру. Независимо от того, кто и по каким причинам отдал приказ уничтожить Литвиненко, так получилось, что именно Россия приняла на себя основное подозрение в убийстве, которое ужаснуло мир...

В этой ситуации у России есть лишь один способ предотвратить катастрофическое развитие событий во всей Восточной Европе. Москве необходимо использовать всё своё политическое влияние на Украине, чтобы не позволить спровоцировать силовые действия, последствия которых могут стать катастрофическими и необратимыми.

Сергей Росляков, газета "Версия" (Россия)