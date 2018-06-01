Вехи недели. Янукович переписывает историю, Черновецкий собирается на новую орбиту

Президент заявил, что никого не боится… Литвин отмолчался… Наиболее уважаемый цековный иерарх Украины ушел в отставку...

Янукович, Литвин

Приближающаяся годовщина инаугурации Виктора Януковича делает его все более раскованным в заявлениях. Например, в интервью «Би-Би-Си» господин Янукович подчеркнул, что ничего не боится, поскольку выиграл все выборы в Украине за последние 5-6 лет. В перечень своих побед Янукович включил и президентскую кампанию 2004 года, которую он продолжает выигрывать уже после избрания главой государства в 2010-м. Голоса несогласных с президентской версией новейшей политической истории страны не прозвучали, отмолчался даже академик НАНУ Владимир Литвин, одно время живо описывавший политические события в современной Украине.

Позиция Владимира Михайловича понятна: ни Блок Литвина, ни Народная партия сегодня не претендуют на прохождение в будущий парламентский созыв. Это подтверждают данные социологического опроса, проведенного Центром Разумкова. Кстати, не светит продолжение парламентской карьеры и «нашеукраинцам», но у них ведь нет партийного вождя в парламентском президиуме. Спикер хорошо понимает, что «материнских рушников», чтобы утереть слезы огорчения, на всех однопартийцев не хватит, поэтому самое время подумать о себе. Вот опытный царедворец Литвин и стремится здесь прокомментировать, там одобрить – авось на будущую победу по мажоритарному округу хватит. Кстати, интересно будет понаблюдать за трансформацией отношений между спикером и президентом в свете устойчивого стремления последнего добиться продажи земли в Украине.

Лавринович, Онопенко

Проведение будущих парламентских выборов по смешанной системе тем временем становится все более вероятным. По крайней мере, придворный министр юстиции Александр Лавринович предлагает именно такой алгоритм избрания нового парламента. При этом господин Лавринович напомнил, что цивилизованные страны не имеют Избирательного кодекса, дезавуировав тем самым стремление парламентских «большевиков» принять единые правила выборов. Куда интереснее звучат сетования главного чиновника от Минюста о том, что выборы в Украине проводят аматоры. Чего греха таить – если поставить на участки для голосования крепких профессионалов, результаты могут быть куда приятнее для власти. Правда, в Европе такие революционные изменения могут не понять.

Кстати, о правосудии. Председатель Верховного Суда Василий Онопенко намерен добиться встречи с Виктором Януковичем для обсуждения сложившейся ситуации. Господина Онопенко можно понять: его зять, бывший первый заместитель министра юстиции Евгений Корнийчук, с конца прошлого года находится в СИЗО, а Генпрокуратура возбудила уголовное дело против дочери – Ирины Онопенко. При этом ее отец подчеркивает, что не собирается добровольно покидать пост председателя ВСУ, который, по его словам, остается оплотом правосудия.

Евросоюз

От Европейского Союза на минувшей неделе прозвучало два заявления. С одной стороны, глава делегации европереговорщиков Филипп Куиссон посулил подписание соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС в 2011 году с перспективой его вступления в силу в 2013-м. С другой – представитель Евросоюза Жозе Мануэль Пинту Тейшейра подчеркнул, что наша страна не соответствует даже минимальным требованиям для вступления в ЕС. Поэтому украинскую власть еще ожидает немало хлопот, которые, судя по заявлениям отдельных отечественных и европейских политиков, можно назвать исправительными работами.

Черновецкий, Грач

С пользой для себя провел последние полгода Леонид Черновецкий. Наконец-то показавшийся на голубых экранах страны столичный мэр не собирается ни досрочно покидать свой пост (хотя и сетует на ограниченность полномочий), ни баллотироваться на будущих выборах весной 2012 года. Старательно примеряя терновый венец оппозиционера, господин Черновецкий пообещал, что будет вместе со своей командой баллотироваться в парламент. Любители конспирологии уже увязали эти наполеоновские планы с резким подорожанием гречки по всей стране. Если говорить серьезно, то киевского мэра, похоже, заботит перспектива конвертации ограниченного столичного влияния в собственную фракцию в парламенте седьмого созыва. Киевлянам плоды этой аферы придется вкусить в полном объеме.

Собирается продолжить парламентскую карьеру и Леонид Грач. Лишенный соратниками Петра Симоненко всех постов в КПУ, Леонид Иванович планирует не только выстроить альтернативную партию, но и дать бой вчерашним соратникам, для которых сегодня не жалеет нелестных эпитетов. Схватка двух компартий может порадовать политических гурманов, конечно, если Грач успеет выполнить нормы закона относительно регистрации новой партии. В свете его непростых отношений с крымским премьером Василием Джарты задача может оказаться непосильной. И анонсированные Грачом компрометирующие Симоненко записи разговоров могут не выполнить свою роль политического тарана.

Любомир Гузар

Но далеко не политики были в центре внимания на минувшей неделе. Продемонстрировал достойный уважения подход к делу своей жизни глава греко-католиков Любомира Гузара. Пожалуй, наиболее уважаемый церковный иерарх Украины добился у Папы Римского своей отставки, в очередной раз показав пример толерантного и заслуживающего одобрения служения обществу.

Евгений Магда