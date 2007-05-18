В понедельник КС обещает рассказать, имел ли Ющенко право увольнять судей

В понедельник, 21 мая, Конституционный Суд Украины обнародует Решение по делу по конституционному представлению Высшего совета юстиции об официальном толковании положения части пятой статьи 20 Закона Украины "О судоустройстве Украины" (дело об освобождении судьи от административной должности).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Конституционного Суда Украины, начало в 10.00.

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Справка УНИАН. Часть пятая статьи 20 Закона “О судоустройстве Украины” предусматривает, что “председатель суда, заместитель председателя суда назначаются на должность сроком на пять лет из числа судей и освобождаются от должности Президентом Украины по представлению Председателя Верховного Суда Украины (а относительно специализированных судов - председатели соответствующего высшего специализированного суда) на основании рекомендации Совета судей Украины (относительно специализированных судов - рекомендации соответствующего совета судей).

Кроме того, часть 5 ст.20 предусматривает, что назначение на другие административные должности в судах, а также назначение (избрание) на административные должности в Верховном Суде Украины и освобождения от этих должностей осуществляется в порядке, установленном Законом “О судоустройстве Украины”. Судья может быть освобожден от административной должности (кроме административных должностей в Верховном Суде Украины) в порядке, определенном 20-й статьей, также по инициативе Высшего совета юстиции. Назначение судьи на административную должность без соблюдения требований этой статьи не допускается.