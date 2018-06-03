За что европейцы мстят украинцам визами?

Визовый вопрос является одним из самых актуальных и, в то же время, одним из самых сложных в отношениях Украина – ЕС. Тот, кто хоть раз пробовал получить визу на общих основаниях, хорошо знаком и с огромными очередями перед посольствами, и с довольно странным, если не сказать больше, отношением персонала к украинцам, и с множеством других занятных “штучек” консульской службы. По-видимому, кое-что знают о таких методах работы своих консульств и в Европе, потому что чем иначе объяснить тот факт, что мониторинг проблем, с которыми сталкиваются украинцы при получении виз, проведенный украинским МИДом, повлек дипломатический демарш европейской “тройки”?

Наибольший взрыв возмущения в этом году, без сомнения, вызвало решение сразу трех посольств европейских стран начать работу с аутсорсинговой индийской компанией VFS, перепоручив ей выдачу виз украинцам. Бельгия и Нидерланды решили поручить индийцам полностью весь процесс комплектации документов, за что те берут с рядового украинца около 25 евро, и, конечно, еще 35 евро непосредственно за саму визу. Бельгийцы и голландцы объяснили свое решение тем, что, мол, посредник ускорит работу консульских учреждений, а следовательно для граждан Украины сократится время ожидания позитивного или негативного решения. Следует отметить при случае, что позитивного ответа индийцы не гарантируют, и в случае отказа 60 евро просто оказываются выброшеными в никуда.

Еще одно посольство – немецкое – решило воспользоваться услугами индийцев для назначения дат первого собеседования. Эта услуга также не бесплатна и стоит 5 евро. Возможно, для немцев она и ускорила работу, потому что освободила по меньшей мере одного сотрудника, которому ранее приходилось заниматься этим вопросам, однако для украинцев это вряд ли стало облегчением, - чтобы получить дату собеседования, нужно сначала найти необходимый банк, сделать денежный перевод, а уже потом идти к индийцам. Более того, в банк придется идти и во второй раз – после первого собеседования вам предложат оплатить стоимость визы. Так где же здесь ускорение работы?

Однако главное заключается даже не в этом, а в том, что, как объяснила УНИАН представитель Еврокомиссии Емма Адвин, такие действия посольств противоречат духу соглашения об облегчении визового режима между ЕС и Украиной, подписание которого планируется в июне. Так как настоящим документом, парафированным в 2006 году, предусматривается, что стоимость виз не может превышать 35 евро. И кроме этого не должно быть никаких дополнительных сборов. Нужно также добавить, что хотя МИД Бельгии официально и декларировал готовность принимать документы напрямую, без привлечения посредника, вряд ли найдется хотябы один человек, которому это удалось сделать после 1 марта.

Аутсорсинговый скандал вышел на европейский уровень, и о нем хорошо осведомлен Верховный Представитель ЕС по вопросам общей внешней безопасности и политики Хавьер Солана. По крайней мере, так говорит его спикер Кристина Гайак. Впрочем, невзирая на обещания Соланы разобраться в этом вопросе, каких-то конкретных ответов получено не было, по крайней мере журналистами.

Другим визовым скандалом в этом году стала история с группой молодых сотрудников МИДа, Верховной Рады, журналистов, которые собирались посетить Бельгию по приглашению депутата Европарламента Михала Каминского (группа правых партий, Польша). Отметим, что депутаты имеют соответствующий фонд в бюджете Европарламента для приглашения своих соотечественников в европейские институты с целью их промоушена. Вот ряд польских депутатов и решил еще в конце прошлого года просить у законодательного собрания права использовать часть средств, предусмотренных для них, на приглашение групп из Украины. Однако оказалось, что это сделать не так легко. Группа, приглашенная Каминским в марте, так и не смогла выехать за пределы Украины, поскольку ей было отказано в визах посольством Бельгии. По словам самого депутата, участникам группы даже не сообщили официальных причин отказа. А по словам организатора из Киевского института евроатлантической интеграции Оксаны Шуляр, группе было отказано из-за того, что один (!) из 45 ее участников во время собеседования не смог четко сформулировать цель поездки. И это при том, что каждый подавал документы на отдельную, а не групповую визу. Бельгийский МИД потом утверждал, что в действительности проблемы были у половины участников группы, мол, часть не знала цели поездки, а еще были недоразумения со справками с работы. Однако точное количество проблемных досье заместитель пресс-секретаря МИД Бельгии Франсуа Дюмон так и не смог назвать, невзирая на то, что изучал этот вопрос три дня.

Все вышеизложенное, в конечном итоге, и стало поводом для того, чтобы МИД Украины решил провести мониторинг проблем, с которыми сталкиваются украинцы при получении виз в европейские страны. Проведенный 10–17 мая слушателями Дипломатической академии при МИДе Украины опрос 550 граждан перед консульствами 8 европейских стран и индийской компании VFS продемонстрировал значительное число сложностей, с которыми встречаются украинцы в посольствах.

57% опрошенных назвали самой существенной проблемой, которая возникает перед гражданами Украины при оформлении виз, очереди. 30% назвали необоснованно большое количество документов, которое требуется для оформления виз, 18% указали на некорректность персонала. Относительно уровня обслуживания в посольствах, то средний показатель в разделе «Учтивость и внимательность сотрудников» составляет 16%, в разделе «Оперативность обслуживания» – 24%.

Не удивительно, что после таких результатов украинский министр иностранных дел Арсений Яценюк решил провести консультации со странами-членами ЕС относительно проблем с оформлениями виз украинцам. Тем более что, по его собственным словам, этот опрос, в сравнении с аналогичными, проведенными в 2005–2006 годах негосударственными общественными организациями, свидетельствует, что ситуация не улучшилась.

Тяжело сказать, что на самом деле больше всего огорчило Европу, однако такие действия украинского МИДа почему-то вызвали демарш “тройки ЕС”, инициированный немецким президентством и поддержанный Еврокомиссией. По словам источника в немецком президентстве, демарш был предопределен тем, что действия по мониторингу “не были скоординированы и о них не предупредили” европейскую сторону.

Интересно и то, что европейская сторона всевозможными способами пытается обойти этот вопрос, а вице-президент Еврокомиссии, ответственный за вопросы юстиции, свободы и безопасности (то есть за вопрос виз, в частности) Франко Фраттини, разговаривая с корреспондентом УНИАН, вообще попробовал перейти “на другие рельсы”, мол, что вы, это же, напротив, все для того, чтобы “уменьшить уровень бюрократии”. Пресс-секретарь Соланы также, даже после двухкратной просьбы объяснить причины демарша, сказала лишь: “Это слишком сложно для меня”. А в Еврокомиссии говорят, что, мол, это вообще не наша тема, обращайтесь к команде президента.

Отметим, что информацию о демарше подтвердил и посол Франции в Украине Жан-Поль Везиан в обнародованном на этой неделе интервью “Інвестгазете”. Причины таких действий Евросоюза в отношении Украины в визовом вопросе, очевидно, нужно будет еще долго “выуживать” из европейских чиновников, но пока они кажутся по меньшей мере недружелюбными.

Несколько странной выглядит реакция украинского МИДа на сообщение о самом факте демарша со стороны ЕС. Директор департамента консульской службы МИД Борис Базилевский 17 мая на пресс-конференции в Киеве заявил: “Я не думаю, что какой-то демарш был”, – добавив, что после того, как стороны обменялись мнениями, никаких проблемных вопросов в двусторонних отношениях не осталось. Возможно, это лишь своеобразный дипломатический шаг – мол, мы не хотим скандала, а вы уже отдувайтесь как хотите? Как бы то ни было, но вопрос виз, очевидно, останется в повестке дня двусторонних отношений еще достаточно долго. По крайней мере до тех пор, пока официально, на уровне ЕС, не будет или провозглашено, что украинцы являются нежелательными гостями, или не будут сделаны конкретные шаги для облегчения визового режима. Так как иначе наше двустороннее соглашение по этому вопросу может так и остаться лишь набором хороших фраз на бумаге.

Сергей Воропаев, Брюссель