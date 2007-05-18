Украина хочет знать, почему в России снесли памятник украинскому летчику

Министерство иностранных дел Украины просит внешнеполитическое ведомство России предоставить информацию о правовых основаниях демонтажа памятника погибшему во время Великой Отечественной войны украинскому летчику Василию Пойденко на Киевском шоссе в Подмосковье.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Украинский МИД направил соответствующий запрос и пока не получил ответа российских дипломатов.

Как сообщал УНИАН, в подмосковной Апрелевке на днях был снесен памятник летчику лейтенанту Василию Федоровичу Пойденко, украинскому летчику, защищавшему Москву. По информации ряда СМИ, памятник снесли в связи с расширением Киевского шоссе, но местная администрация обещает памятник восстановить.