В Харькове снесут памятник Соборности Украины, расположенный в центре города, на площади Розы Люксембург, с целью установления нового монумента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом информирует официальный сайт Харьковского городского совета.

По словам городского председателя Геннадия КЕРНЕСА, памятник будет демонтирован в рамках реконструкции площади, которую планирует Харьковский горсовет.

Территория площади Розы Люксембург будет упорядочена с учетом строительства нового памятника, поскольку архитектурное решение, выбранное 10 лет назад, сегодня признается неудачным.

«Пройдет заседание градостроительного совета, на котором будут рассмотрены варианты нового памятника, - сказал Г.КЕРНЕС. - Это не только мое решение, это будет общее решение, в том числе общественных организаций, которые 10 лет назад принимали участие в открытии памятника».

Кроме того, по информации Г.КЕРНЕСА, после реконструкции площади Розы Люксембург для удобства жителей и гостей города будет изменено движение транспорта.

Справка УНИАН. Памятник Соборности был установлен в Харькове на площади Розы Люксембург в августе 2001 года к 10-летию Независимости Украины. Это 16-метровая бронзовая колонна, на вершине которой расположена фигура птицы с опущенными крыльями, издалека формирующая силуэт украинского тризуба. У подножия колонны расположена фигура девочки (образ которой взят с Дарьи СТРЕЛЕЦ – первого ребенка, рожденного в Харькове после провозглашения Независимости Украины).

Памятник в Харькове неоднократно подвергался критике. Его авторов упрекали в том, что фигура сокола с опущенными крыльями на вершине 16-метровой колонны скорее напоминает не птицу перед взлетом, как трактовали архитекторы, а вонзенный в спиленный ствол дерева тризуб со сломанным древком.

Сегодня, комментируя событие, скульптор Александр РИДНЫЙ констатировал на местном телевидении, что памятник создавался и устанавливался спешно и не без происшествий: «Все бегом, бегом, была такая суета и паника, что мы как-то в лихорадке даже отлили этой девочке две левые руки». По его словам, бетонный сокол сорвался с крана, «упал и пробил такую дыру в асфальте. Ну и боялись, думали, что он там, бетон все же, с такой высоты разбился, но уцелел, так прочно сделали».