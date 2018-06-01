Власть намерена шантажировать МВФ пещерным законопроектом?

Власть намерена шантажировать МВФ пещерным законопроектом?

17:55, 11 февраля 2011
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Высший пилотаж переговоров – самим создать проблему, самим ее решить и выдать это за готовность к компромиссу... Проект устанавливает госмонополию на экспорт сельхозкультур...

Высший пилотаж переговоров – самим создать проблему, самим ее решить и выдать это как готовность к компромиссу... Проект устанавливает госмонополию на экспорт сельхозкультур...

Зарегистрированный недавно законопроект 8053, которым предлагается фактически ввести государственную монополию на экспорт ключевых сельскохозяйственных культур, - антирыночный и пещерный настолько, что заставляет засомневаться в том, что этим его миссия и исчерпывается. (См. проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины" (относительно особенностей осуществления экспорта объектов государственной ценовой регуляции).

Выглядит так, что правительство, замаскировавшись за спинами четырех его авторов (представляющих, как и положено, Партию регионов, БЮТ, Компартию и Блок Литвина), преследует принятием данного закона более масштабную цель, далеко выходящую за пределы агрорынка.

Если перефразировать анекдот о мудром ребе, законопроект 8053 очень напоминает козу, которую власть хотела бы завести в комнату переговоров с Международным валютным фондом, миссия которого в эти дни работает в Украине. Появление настоящего документа как стремительно принятого закона могло бы кардинально изменить ход переговоров, о напряжении которых приходится лишь догадываться.

Для МВФ, который набожно предан делу недопущения новых торговых барьеров и перестройке имеющихся, такой закон может оказаться раздражителем, способным затьмити собой пенсионную реформу и умышленное промедление украинских пока еще партнеров с пересмотром цен на газ и тепловую энергию.

А у украинской стороны появится новый аргумент, который она сделает предметом торгов. Наподобие – президент данный закон не подпишет, а вы это нам, господа миссионеры, отнесите на счет выполненных обязательств. А заодно тарифы давайте пересматривать поэтапно и до 2014 года.

Это высший пилотаж переговоров – самим создать проблему, самим ее решить и выдать это за проявление доброй воли и готовность к компромиссу, отторговав при этом уступки у другой стороны. Уберут козу – и всем будет дышаться легче.

Тем более что правительству Азарова есть у кого учиться, и не только у Макиавелли.

В свое время Тимошенко молниеносно создавала эти проблемы, а затем их решение записывала себе в актив. Кто помнит, в канун 2009 года в тексте закона о бюджете неожиданно появилась статья, обязывавшая Нацбанк молча и безапелляционно выкупать у правительства его казначейские облигации. Иными словами – легализовала финансирование центробанком дефицита бюджета. Это было неожиданно даже для тогдашнего министра финансов, для которого, говорят, это была последняя капля для принятия решения о собственной отставке.

Для хирургического изъятия этой 86-й статьи из текста бюджета понадобилось полгода сложных переговоров с МВФ, программа с которым стала пробуксовывать. Фонд рассматривал отмену этой статьи как предпосылку для очередного транша. Тимошенко создала проблему, сама ее решила – и получила деньги МВФ.

Как бы ни открещивались нынешние правительственные чиновники от преемственности, они фактически копируют комбинации своей предшественницы.

Остается лишь наблюдать за законодательной судьбой документа 8053.

Станислав Голубенко

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