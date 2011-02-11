Кучма считает, что зона свободной торговли с ЕС «разденет» Украину

Экс-президент Украины Леонид КУЧМА считает, что Европейский Союз предлагает Украине неприемлемые условия в ходе подготовки соглашения о создании зоны свободной торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании украинско-российского форума «Партнерство Украины и России в новых реалиях европейской и евразийской интеграции».

Л.КУЧМА подчеркнул, что режим свободной торговли не может быть установлен с изъятием из него отдельных групп товаров.

«Они нам предлагают больше 400 изъятий. О чем говорить, о какой свободной торговле? Если посмотреть перечень сельскохозяйственной продукции, то там такая тарифная политика, что нам там делать просто нечего. Мы часто бросаем в народ, что нам кто-то предлагает, ну а сути-то правды мы не говорим, к чему это приведет. Так что нам такая свободная торговля не нужна, когда мы будем раздеты полностью. Сюда (в Украину – УНИАН) будет идти все и вся, а там (в ЕС – УНИАН) рынок для нашей продукции закрыт», - сказал Л.КУЧМА.

При этом он подчеркнул, что фактически закрытым для Украины может стать рынок сельскохозяйственной продукции, который для Украины чрезвычайно важен. «Сельхозпродукция – это то, в чем мы можем конкурировать. Что, мы в области высоких технологий с Европой собираемся конкурировать на их рынках, получив зону свободной торговли?» - сказал Л.КУЧМА.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что подготовка и подписание соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом сдерживается тем, что со стороны ЕС выдвигается требование о введении квот на украинскую продукцию. При этом премьер отметил, что, по его мнению, квоты при свободной торговле вводить недопустимо.

Справка УНИАН. Украина и ЕС в 2007 году начали переговоры о соглашении об ассоциации. В начале 2008 года стороны начали переговоры о соглашении о зоне свободной торговли, которое должно стать частью соглашения об ассоциации.