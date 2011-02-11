Кучма напомнил Януковичу: избиратель обязательно спросит, «где оно?»

Экс-Президент Украины Леонид КУЧМА считает, что Украина недостаточно активно налаживает экономическое сотрудничество с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании украинско-российского форума «Партнерство Украины и России в новых реалиях европейской и эвразийской интеграции».

По словам Л.КУЧМЫ, несмотря на то, что новая власть в Украине работает уже почти год, в экономических отношениях с Россией лишь наверстывается упущенное за минувшие годы, и не начата реализация ни одного нового проекта.

«Сегодняшнюю нашу власть нельзя упрекнуть в нежелании действительно иметь стратегические отношения с Россией. Но год – это в сегодняшнем измерении можно было горы переворотить. Но мы сегодня не можем сказать ни про один проект, который бы появился за это время, а, наоборот, Украину, так сказать, со всех сторон обходят. И ни одного проекта, кроме протокола о намерениях. Вот это опасно», - сказал Л.КУЧМА.

Он убежден, что такая ситуация может отразиться на результатах следующих парламентских выборов в Украине.

«В следующем году на выборы идти надо, на парламентские. И избиратель обязательно смотрит – вы нам говорили о восстановлении нормальных отношений, действительно тесных, с Россией – я двумя руками за это. Это даст толчок развитию экономики. Так где оно?», - заявил Л.КУЧМА.

При этом он отметил, что рост товарооборота между Украиной и Россией пока увеличивается только за счет энергоносителей.