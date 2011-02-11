Нардеп хочет уголовную ответственность за грамматические ошибки?

Во фракции «БЮТ-Батькивщина» предлагают установить уголовную ответственность за надругательство над государственным языком и языками национальных меньшинств Украины.

Соответствующий проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», внесенный народным депутатом Юрием ГНАТКЕВИЧЕМ, зарегистрирован в Верховной Раде.

Законопроектом предусматривается, что публичное надругательство над государственным языком Украины карается штрафом до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами сроком до 240 часов или исправительными работами сроком до двух лет.

В то же время в законопроекте нет никаких объяснений, какие именно действия следует считать "публичным надругательством над государственным языком Украины, над русским языком и другими языками национальных меньшинств Украины". Впрочем в объяснительной записке к документу есть такой пункт (приводим на языке оригинала): "Прийняття законопроекту обумовлено потребою запровадження кримінальної відповідальності за наругу над мовами в Україні для запобігання публічного приниження чи зневажання, навмисного спотворення української або інших мов в офіційних документах і текстах, створення перешкод і обмежень у користуванні ними з метою виховання у громадян, незалежно від їхньої національної належності, розуміння соціального призначення української мови як державної та поваги до мов національних меншин".