В России отменили зимнее время. Украинские чиновники отреагировали поспешно, суетливо, что не может не вызвать брезгливость... Время – категория, прежде всего политическая...

Из Москвы пришел тест на украинский суверенитет, «прилетел» сигнал на право политического доминирования. Украинские чиновники клюнули на наживку. Забыли, что бой курантов на Спасской башне отмеряет не астрономическое, а политическое время и является символом СССР.

В России отменили зимнее время. С нынешней осени стрелка часов никуда переводиться не будет. Это решение принял Дмитрий Медведев. Перевод стрелки часов, по его мнению, вовсе нецелесообразно делать для общества. Так как наносит непоправимый вред здоровью людей, надоям молока и мешают курам-несушкам много и вовремя нести яйца.

Казалось бы, обычное, рутинное событие в соседнем государстве. И все «за» и «против» - внутренне дело российских социальных менеджеров. Но удивительным образом отреагировали в Украине на эту новость – синхронно, поспешно, суетливо, что не может не вызвать брезгливость. Тот самый комплекс второсортности, «второй свежести».

Идеологическую девственность продемонстрировал министр здравоохранения Украины Илья Емец. На вопрос: будем ли и мы без «зимнего времени», как в России? – закатил спич, достойный средневекового мракобеса. Мы, как все – изучим и в зависимости от болезней и эпидемий примем решение.

Простим министру. Так как время – это не тиканье часов и вовсе не деньги. Оно стоит в одном ряду с независимостью, авторитетом. Цари, сатрапы и церковные иерархи использовали время для того, чтобы засвидетельствовать свою власть, распространить влияние на умы.

Есть исторический пример, который вполне годится, чтобы понять, что месидж «российской цивилизации» - вовсе не абстракция для Украины. В 664 году на английском соборе состоялась дискуссия по поводу дня празднования Пасхи. По календарю какой церкви – Кельтской или Римской – следует датировать этот светлый праздник? Выбор был сделан в пользу Рима, что означало подчинение его могуществу и авторитету.

Хотя, казалось бы, что решение Дмитрия Медведева – это тот случай, когда можно было принять консолидированный документ, который подписали бы лидеры новых постсоветских государств. Россия – сосед Украины, и вся информационная, транспортная, нефтяная и газовая инфраструктура работает строго по времени.

Но для тех, кто не в ладах с географией... Украина – это европейская страна. И, между прочим, Западная Европа зимнее время не отменяет. Украинской элите надо определиться и ответить на очень простой вопрос: Украина – это Европа или Азия? Ведь «время» - категория, прежде всего политическая, а не географическая или астрономическая.

Полагаю, что сверять часы следует с Европой, с западными, а не с советскими политическими ценностями. Только «косым ножом гильотины» можно отсечь прошлое от настоящего и будущего. Московское время давайте оставим россиянам. Пусть бой курантов придает авторитет российским смыслам жизни, а Украина построит свой «Биг-Бен».

Виктор Тимошенко