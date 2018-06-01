Бороться с инфляцией украинское правительство учится у Чавеса

Риторика Азарова о ценах на гречку и о «предприимчивых» дельцах, которые подняли цены на крупу, вызывает ассоциации с чем-то родным и до боли знакомым…

Страны образуют как формальные объединения вроде Европейского Союза или Ассоциации государств Юго-восточной Азии, или группируются по неформальным признакам подобия как BRIC (Бразилия, Россия, Индия, Китай). Украине, Венесуэле и Аргентине самое время – на фоне прыжка мировых цен на продукты питания – начать подготовку к общему саммиту «инновационно-административные средства сдерживания инфляции». Украина на этом форуме может быть представлена как действующим премьером, так и его предшественницей.

Антиинфляционная риторика Азарова об экзальтированных ценах на гречку и о «предприимчивых» дельцах, которые подняли цены на крупу, вызвала в памяти ассоциации с чем-то родным и до боли знакомым, и поставила нашего премьера в один ряд с самыми харизматичными планетарными борцами с потребительскими ценами.

Конфискация от Тимошенко

Заявлениями о заговоре и злом олигархическом умысле в свое время сопровождала ценовые войны политик, которую Азаров считает своим антиподом. 9 апреля 2005 года премьер-министр Украины Юлия Тимошенко обнародовала собственную гипотезу о заговоре на рынке нефтепродуктов и объявила о внедрении правительством жесткого мониторинга цен.

Цитаты в тот день шестилетней давности говорят сами за себя: «Все владельцы нефтеперерабатывающих заводов собрались в один монопольный картель и договорились немного подзаработать за счет граждан Украины и на аграрном комплексе, и потому я хочу предупредить монопольных владельцев нефтеперерабатывающих заводов, чтобы они не игрались с населением Украины и с аграрным комплексом Украины, который сегодня начал и активно проводит весенне-полевые работы", – с железными нотками в голосе предупреждала тогда премьер-министр. И обещала конфисковать нефтепродукты, в случае их реализации по завышенным ценам, в государственный бюджет. Уже на следующий день на все АЗС и оптовые пункты поставок дизельного топлива должны были отправляться мобильные инспекционные бригады, уполномоченные на «глубокий мониторинг цен». Кто помнит, за апрельским горюче-смазочным кризисом наступил майский 2005 года сахарный, а затем – мясной, и каждый раз их инициаторами объявляли ненасытные олигархические аппетиты и засилье перекупщиков.

Внутренние войска от Чавеса

Президент Венесуэлы в еженедельных авторских колонках на своей официальной веб-странице щедро делится собственными антиинфляционными рецептами. В последнем из них он радостно сообщил, что показатель годовой инфляции 2010 года в 26,9% достигнут назло всем врагам Венесуэлы, поскольку те ожидали худшего результата. Поэтому этот показатель является приличным. Он мог бы быть еще меньше, если бы не – «недобросовестные дельцы-спекулянты, которые повышают цены, лишают экономику здравого смысла и насмехаются над народом. Я их хочу предупредить: мы поставим вас на место, и не рассчитывайте на снисходительность».

Создается впечатление, что украинские правительственные чиновники внимательно штудируют произведения Чавеса.

Антиифляцийна креативность Чавеса безгранична, и вышеприведенная цитата – едва ли не самая интеллигентная среди его высказываний на эту тему. Другие его рецепты предусматривают:

1. Объявление публичной анафемы спекулянтам и перекупщикам и оглашение их имен. Венесуэльцев поощряют доносить на тех предпринимателей, которые завышают цены.

2. Армия и внутренние войска должны быть готовы перебрать на себя управление любым бизнесом, который будет замечен в «спекулятивной буржуазной игре».

3. Спекулянтов будут отдавать на расправу рабочим-мстителям.

4. В частном секторе будет введен потолок размера зарплаты.

Как и мобильные инспекционные отряды в Украине в 2005 году делали вид, что патрулировали АЗС на предмет ценового зашкаливания, так и в Венесуэле было время, когда Национальная гвардия прочесывала улицы на предмет правильных ценников в магазинах. Как и в Украине образца 2011 года, лидер Венесуэлы отрицает любые основания для повышения цен. И украинцы, и венесуэльцы в результате бегут наперегонки на базары и супермаркеты, сметая на своем пути товары первой необходимости.

Креативная статистика от Кристины Фернандес де Киршнер

С инфляцией можно бороться нанотехнологиями учетных ставок и регуляцией монетарных агрегатов, а можно просто бить ее в темечко на входе или на выходе. На входе – это «ставить правильное задание» губернаторам, а те, в свою очередь, будут нагибать начальников областных ценовых инспекций и управлений экономики, а уже те – директоров рынков и владельцев розничных сетей. Представления на увольнение заместителей председателей ОГА Киевской и Черновицкой областей, на которых свалили вину за ценовую ситуацию в этих регионах, – именно из этой оперы.

(Кстати, так же можно предотвращать и негативную статистику по возмещению НДС – «на входе» не принимать декларации с заявленным к возмещению НДС, и тогда статистика «на выходе» не будет вызывать нареканий. Другое дело, что и в случае с ценами, и НДС инфляционный навес и арестованный НДС упрямо будут искать выход, а найдя его – рванут изо всех сил).

Президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер борется с инфляцией «на выходе», обеспечивая «правильность» показателей, что их обнародует статистическое ведомство. В Госкомитете статистики Аргентины руководителей меняют как перчатки, и цифры становятся все более причесанные. Официальному показателю 2009 года в 10,9% никто веры не ймет, большинство независимых аналитиков оценивают прошлогоднюю аргентинскую инфляцию в 25 или 30 процентов.

Украинский Госкомстат, к его чести, не запятнал себя откровенным перекручиванием цифр, какие бы упреки ему не делали остатки украинской оппозиции, к тому же ослабленной фактическим отсутствием в ее рядах профессиональных трезвомыслящих экономистов. Однако Госкомстат работает в относительно комфортных условиях, когда в дом на Шота Руставели заходит приглаженная на местах информация, и ему значительно тяжелее будет исполнять роль ниппеля, когда неотредактированный ИСЦ таки просочится сквозь фильтр местных ценовых цензоров.

Пока британский «Экономист» доискивается причин инфляции на генетическом уровне, а ведущие центробанки разрываются в поисках решения дилеммы – стерилизовать ее, или допустить не более двух процентов в год – в Украине анализ ее механизма и эволюции сводится (на уровне общения с электоратом) к махинациям «недобросовестных дельцов». Если инфляция не успокоится, и некого будет уже увольнять из заместителей председателей ОГА по вопросам агропромышленного комплекса, известно, что делать дальше.

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Станислав Голубенко