Один год Януковича при власти – Украина теряет свободы
Янукович остался президентом, никогда не имевшим за собой поддержки большинства украинцев. А раскол страны на проевропейские западную и центральную часть и пророссийские восток и юг - глубок, как никогда...
Через год после президентских выборов в Украине пророссийский глава государства попал под шквал критики за то, что сбил страну с ее демократического курса. Запад также видит угрозу для тяжело добытых в борьбе свобод в этой бывшей советской республике
|Виктор Янукович
«Люди больше не решаются так открыто выражать свое мнение или протестовать, если только под угрозой не оказались их средства для существования", - говорит политолог Кирилл Савин из киевского представительства близкого к партии Зеленых Фонда Генриха Белля. В то время как демократические отношения при прежнем президенте Викторе Ющенко и премьер-министре Юлии Тимошенко часто считались хаотическими, Янукович решил взяться за более жесткие меры, чтобы принести стабильность в страну. Для этого он, не в последнюю очередь, расширил собственные полномочия благодаря конституционной реформе.
|Нико Ланге
Федеральное правительство также выразило свое возмущение действиями против Ланге и предостерегло Януковича, чтобы тот не сворачивал с проевропейского курса страны. Возмущение на Западе также вызвало насилие против журналистов, критиковавших власть. Да, в октябре прошлого года канцлер Ангела Меркель обратилась с требованием расследовать исчезновение журналиста Василия Климентьева, делавшего репортажи о коррупции и торговле должностями в городе Харьков на Востоке Украины, в цитадели Януковича. Он исчез 11 августа 2010 года.
Многих украинцев возмущает растущее вмешательство государства, в частности в частную жизнь, как это было в советское время. Примером служит широко обсуждаемый запрет столичной власти в будущем вывешивать белье на киевских балконах. Чиновники оправдывают эту и подобные инициативы тем, что они хотят предстать в лучшем свете во время Чемпионата Европы по футболу 2012 года. Вокруг подготовки к Евро-2012 также возникают постоянные политические скандалы, которые, по мнению наблюдателей, увеличивают разочарование украинцев действующим руководством страны.
|Юлия Тимошенко
Хотя Украина, задолжавшая Международному валютному фонду (МВФ) миллиарды долларов, и увеличила налоги и другие сборы, но в целом считается, что финансовые реформы, которых требует Запад, не были внедрены.
Согласно репрезентативному опросу, проведенному в декабре, около 60 процентов украинцев не довольны действующей властью. Хотя приблизительно год назад Янукович получил незначительную победу во втором туре выборов с 48,95% голосов над Юлией Тимошенко (45,47%), сегодня его рейтинг вряд ли достигнет такого показателя. Следовательно, Янукович остался президентом, никогда не имевшим за собой поддержки большинства украинцев. А раскол страны на проевропейские западную и центральную часть и пророссийские восток и юг - глубок, как никогда.
Нина Еглински и Ульф Маудер, DPA