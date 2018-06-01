Один год Януковича при власти – Украина теряет свободы

Через год после президентских выборов в Украине пророссийский глава государства попал под шквал критики за то, что сбил страну с ее демократического курса. Запад также видит угрозу для тяжело добытых в борьбе свобод в этой бывшей советской республике

Несмотря на все внутриполитические кризисы, годами Украина считалась образцовой демократией среди бывших советских республик. Но после прихода к власти президента Виктора Януковича, который победил на выборах 7 февраля и принял присягу 25 февраля прошлого года, наблюдатели отмечают все большие авторитарные тенденции. Средства массовой информации жалуются на давление чиновников и цензуру. Достижения прозападной Оранжевой революции 2004 были быстро забыты – американская правозащитная организация «Фридом Хаус» снизила рейтинг Украины со «свободной» до «частично свободной» страны.

«Люди больше не решаются так открыто выражать свое мнение или протестовать, если только под угрозой не оказались их средства для существования", - говорит политолог Кирилл Савин из киевского представительства близкого к партии Зеленых Фонда Генриха Белля. В то время как демократические отношения при прежнем президенте Викторе Ющенко и премьер-министре Юлии Тимошенко часто считались хаотическими, Янукович решил взяться за более жесткие меры, чтобы принести стабильность в страну. Для этого он, не в последнюю очередь, расширил собственные полномочия благодаря конституционной реформе.

Кроме того, наблюдатели жалуются на то, что Янукович по образцу России отдал больше власти в руки олигархов, что вызывает вопрос у людей, кто на самом деле правит в Украине. Так, миллиардер и медиа-магнат Валерий Хорошковский, который был назначен на должность председателя Службы безопасности Украины, значительно расширил сферу деятельности этого органа. По некоторым сообщениям, именно он стоял за задержанием немецкого политолога Нико Ланге в киевском аэропорту летом 2010. Ланге, который возглавляет киевское представительство близкого к ХДС Фонда Конрада Аденауэра, раскритиковал демократический регресс при бывшем советском аппаратчике Януковиче.

Федеральное правительство также выразило свое возмущение действиями против Ланге и предостерегло Януковича, чтобы тот не сворачивал с проевропейского курса страны. Возмущение на Западе также вызвало насилие против журналистов, критиковавших власть. Да, в октябре прошлого года канцлер Ангела Меркель обратилась с требованием расследовать исчезновение журналиста Василия Климентьева, делавшего репортажи о коррупции и торговле должностями в городе Харьков на Востоке Украины, в цитадели Януковича. Он исчез 11 августа 2010 года.

Многих украинцев возмущает растущее вмешательство государства, в частности в частную жизнь, как это было в советское время. Примером служит широко обсуждаемый запрет столичной власти в будущем вывешивать белье на киевских балконах. Чиновники оправдывают эту и подобные инициативы тем, что они хотят предстать в лучшем свете во время Чемпионата Европы по футболу 2012 года. Вокруг подготовки к Евро-2012 также возникают постоянные политические скандалы, которые, по мнению наблюдателей, увеличивают разочарование украинцев действующим руководством страны.

Не хватает идей и новых людей, оппозиция – ослаблена, альтернативы оранжевым силам 2004, которые попали в немилость, пока нет. Так подытоживает ситуацию директор Центра политических исследований Владимир Фесенко. Критики указывают на то, что Янукович сконцентрировал свое внимание на устранении соперников, а не на экономическом развитии страны. Яркий пример этого - дела против его предшественников, в том числе против Тимошенко, о нецелевом использовании государственных средств.

Хотя Украина, задолжавшая Международному валютному фонду (МВФ) миллиарды долларов, и увеличила налоги и другие сборы, но в целом считается, что финансовые реформы, которых требует Запад, не были внедрены.

Согласно репрезентативному опросу, проведенному в декабре, около 60 процентов украинцев не довольны действующей властью. Хотя приблизительно год назад Янукович получил незначительную победу во втором туре выборов с 48,95% голосов над Юлией Тимошенко (45,47%), сегодня его рейтинг вряд ли достигнет такого показателя. Следовательно, Янукович остался президентом, никогда не имевшим за собой поддержки большинства украинцев. А раскол страны на проевропейские западную и центральную часть и пророссийские восток и юг - глубок, как никогда.

Нина Еглински и Ульф Маудер, DPA