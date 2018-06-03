Кому не нужен Хорошковский?

Отставка Валерия Хорошковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны породило множество догадок и толков. УНИАН задал ряду экспертов два вопроса. С чем связана эта отставка? Каковы дальнейшие политические перспективы Валерия Ивановича?

Владимир Фесенко, Председатель правления Центра прикладных политических исследований:

ОН НЕ ХОЧЕТ ПОДВЕРГАТЬ СВОЙ БИЗНЕС ИЗЛИШНЕМУ РИСКУ

Увольнение Хорошковского наверняка обусловлено теми же причинами, что и уход из СНБО Гайдука. А потому неудивительна закономерность: Хорошковский пришел вслед за Гайдуком, вслед за ним же и ушел. Оба этих человека связаны с большим бизнесом, и эта связь как раз обусловила их выход из игры. Возможно, Хорошковский, как и Гайдук, сегодня не хочет подвергать свой бизнес и статус излишним политическим рискам, которые неизбежны в сложившейся ситуации. Думаю, Хорошковский не хотел излишне рисковать, поэтому он взял паузу.

Однако не думаю, что он окончательно вышел из игры. Уже неоднократно он выходил из большой политической игры и направлялся в большой бизнес. Возможно, сейчас будет так же, ведь у него, похоже, все же остается тяга к публичной политике. А потому я не исключаю, что он вернется в украинский политический бомонд. Хорошковский показал, что может сотрудничать как с одним, так и с другим политическим лагерем. Но у него тоже есть свои установки, свои принципы. Так, он в свое время достаточно конфликтно ушел из правительства Януковича. Возможно, Хорошковский изберет некий центристский путь.

Однако есть здесь еще один момент. Это ситуация вокруг «Интера». Мы до сих пор не знаем, кто сейчас является владельцем этого телеканала, какой там расклад сил между собственниками. И, соответственно, возможная борьба вокруг этого телеканала также находится в сфере интересов Хорошковского, который может проявить себя в сфере приватизации, так как после выборов Украину ждет новая волна приватизации.

Владимир Лупаций, исполнительный директор Центра социальных исследований "София":

ОН МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ И В «НАШЕЙ УКРАИНЕ», И В «РЕГИОНАХ»

В данном случае увольнение Хорошковского, пришедшего в СНБО по приглашению Гайдука, выглядит вполне логично. Он поступил солидарно со своим бывшим шефом. При всем том он остается достаточно амбициозным политиком, имеющим собственный ресурс. Поэтому я не исключаю, что он может присоединиться к какому-то из проектов, которому необходим креативный кадровый материал, оказавшийся за стенами парламента. Будучи относительно нейтральным и представляя молодое поколение успешных менеджеров, он может присоединиться к любой политической силе. Это может быть и «Наша Украина», и Партия регионов.

Недавно была межпартийная встреча лидеров сил, не представленных в парламенте, там была озвучена идея некоего альянса, который будет состоять из Трудовой партии, «Вече», НДП. Это будет политический проект, который объединит успешных менеджеров новой волны и, возможно, Валерий Иванович найдет там себе место.

Владимир Корнилов, директор «украинского филиала» Института стран СНГ:

ОН МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ В РОССИЮ

Причина отставки Гайдука и Хорошковского лежит на поверхности. Это, в первую очередь, связано с тем, что определенные круги на Банковой хотели использовать СНБО как некий орган для создания видимости легитимизации действий, выходящих далеко за рамки Конституции и закона. Президент Украины на протяжении нескольких недель демонстрировал, что СНБО должен стать неким инструментом для достижения своих целей. Гайдук человек, конечно, компромиссный, опытный аппаратчик, но не настолько мягкая фигура, чтобы его руками были осуществлены авантюрные сценарии. Гайдук ушел, ушел и Хорошковский.

А Валерий Иванович человек самодостаточный. Думаю, он может вернуться в Россию, чтобы продолжать успешную бизнес-деятельность. Второе: он может вступить в политическую игру здесь, в Украине. В принципе он никогда не отрицал ни того, ни другого. А в условиях нашей политической деятельности даже может совместить оба эти направления.

Вадим Карасев, глава украинского Института глобальных стратегий:

ОН НЕ ВПИСАЛСЯ В ИГРУ, КОТОРУЮ ВЕДЕТ БАЛОГА

Думаю, увольнение Хорошковского произошло по воле самого Хорошковского. Специально по какой-то причине его никто не увольнял. Другое дело, почему он сам подумал подать в отставку. Наверное, он не смог по-настоящему плотно вписаться в новую президентскую команду, в которой доминирующую и генерирующую роль играет Виктор Балога. Хорошковский не нашел себя на прежнем посту, может, это связано с тем, что бывший заместитель председателя СНБО больше бизнесмен, а не политик. В нем нуждались в сфере информационной политики, но, очевидно, он так и не вышел из статуса бизнесмена.

Произошла отставка Гайдука, но если отставка Гайдука является политической, то отставка Хорошковского была скорее технической. Последнее время он был не у дел в СНБО, но не знал, как уйти оттуда.

Не думаю, что его ждут широкие перспективы в большой политике, хотя, собственно, в большой политике он никогда и не пребывал, даже находясь в СНБО. Не исключено, что он займется формированием нового предвыборного проекта, но это произойдет не раньше чем через два-три года. Однако это только допущение, причем очень сильное.

Антон Зикора