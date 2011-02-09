Ежель не собирается отдавать долги на «блюдечке с голубой каемочкой»

Министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ считает, что предприятие “Ивала” должно в суде доказать, что Министерство обороны задолжало ему за услуги по организации питания военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ЕЖЕЛЬ заявил сегодня журналистам в Кабинете министров Украины.

«За долги нужно бороться. Они думали, что если есть задолженность, то им все отдадут на “блюдечке с голубой каемочкой”. Так не выходит. Мы готовы судиться, и отдать долг. Но нужно, чтобы была обратная связь”, - сказал М.ЕЖЕЛЬ.

При этом министр отметил, что в этой ситуации очень много правовых коллизий, которые, по его мнению, создала сама “Ивала”.

«Коммерческие структуры показали лицо. Вчера был заявлен ультиматум, что они кормить не будут, дали команду вывести своих людей. Но попытка создать взрыв, в конце концов, является ни чем иным, как мыльным пузырем”, - сказал министр.

М.ЕЖЕЛЬ отметил, что по состоянию на сегодняшнее утро обеспечено нормальное питание личного состава, и для этого Министерство обороны подключило другие структуры.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля ООО “Ивала”, которое предоставляет услуги по организации питания военнослужащих срочной службы Вооруженных сил Украины, заявило о приостановке питания около 15 тысяч солдат из-за долга Министерства обороны в сумме 75 млн. грн. и отсутствия договорных отношений с военным ведомством. В целом, предприятие обеспечивало питанием около 15 тысяч военнослужащих срочной службы.

Заместитель директора ООО “Ивала” по юридическим вопросам Ольга ЛАРИНА объяснила, что “с 1 января 2011 года наше предприятие, как и другие исполнители услуг питания личного состава Вооруженных сил Украины, которые кормили армию в 2010 году, обеспечивает питанием военнослужащих срочной службы, опираясь не на договор, как это должно быть по закону, а на слово министра обороны Украины. Такая ситуация возникла в связи с несовершенством законодательства, которое регулирует вопросы в сфере государственных закупок, и безответственностью руководства Минобороны, которое не позаботилось заранее о проведении процедуры закупки услуг питания на 2011 год”, - заявила О.ЛАРИНА.

По ее словам, “в конце декабря 2010 года – начале января 2011 года министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ лично заверил нас и других исполнителей услуг питания военнослужащих, в том числе, в присутствии одного из вице-премьер-министров Украины, что Министерство обороны Украины обеспечит заключение договоров с существующими исполнителями услуг, в частности, через применение процедуры закупки у одного участника на первый квартал 2011 года, на протяжении которого Минобороны сможет должным образом провести открытые торги и определить победителей, которые будут обеспечивать армию питанием со второго квартала 2011 года”.

На минувшей неделе некоторые другие предприятия, которые обеспечивают военнослужащих питанием, также заявили о долгах Минобороны за предоставленные услуги.