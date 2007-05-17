Гриценко предлагает добавить один пункт в пакет договоренностей коалиции и оппозиции

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО предлагает коалиции и оппозиции в пакет договоренностей внести пункт о проведении международных учений на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал журналистам на житомирском полигоне.

«Такие учения крайне необходимы, если их не будет, это будет второй год потерь для нашей армии, будет жаль, что армия становится заложником политической ситуации», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Он подчеркнул, что возможность использования Вооруженных сил Украины за границей предусмотрена украинским законодательством, и украинские подразделения представлены в ряде миротворческих миссий, к которым необходимо готовиться.

Он отметил, что учения с бельгийскими военными, запланированные на май, перенесены, а остальные учения пока еще остаются в плане боевой подготовки войск.

Как сообщал УНИАН, 16 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО утвердил своим указом план проведения международных учений. В целом планируется провести 14 учений, из них 5 - на территории Украины: украинско-российские учения сил Противовоздушной обороны в апреле; украинско-бельгийские тактические учения в мае - июле 2007 года; в июле – августе 2007 года планировались учения “Репид Трайдент - 2007”; в июле - августе “Си Бриз - 2007”; в июле - сентябре 2007 года - учения “Комбайн Эффорт – 2007”.

6 апреля Верховная Рада приняла закон, которым предоставила разрешение на допуск воинских подразделений иностранных государств для проведения учений на территории Украины в 2007 году.

В то же время 12 апреля министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО отметил, что этот закон не подписан Президентом учитывая решение о досрочном прекращении полномочий (парламента). Согласно Конституции, закон может подписать председатель Верховной Рады через 15 суток, то есть 22 апреля, сказал А.ГРИЦЕНКО. «Председатель ВР, очевидно, подпишет этот закон, и он вступит в действие», - отметил тогда министр.

15 мая директор Департамента международного сотрудничества Министерства обороны Украины Иван АНДРОСЕНКО сообщил, что Минобороны ведет переговоры о перенесении на более поздние сроки или переформатирование международных учений, которые планировалось провести на территории Украины.

Он подчеркнул, что это связано со сложной политической ситуацией в Украине и тем, что иностранные подразделения, которые должны были принимать участие в учениях, вовлечены в антитеррористические операции в Афганистане и других странах.

В частности, И.АНДРОСЕНКО отметил, что украинско-бельгийские учения планируется перенести на более позднюю дату. Международные учения «Си Бриз» будут проведены на территории Украины как командно-штабные, а их морская фаза будет проведена вне территориальных вод Украины.

Также И.АНДРОСЕНКО отметил, что специалисты и юристы Минобороны рассматривают вопрос о сокращении процедуры предоставления допуска иностранным подразделениям проводить учения на территории Украины.