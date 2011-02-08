Батькивщина: защищая палачей, власть репрессирует невиннных людей

Партия «Батькивщина» возмущена задержанием запорожского студента-историка Эдуарда АНДРЮЩЕНКО, которого власть пытается обвинить в повреждении памятника Сталину в Запорожье в декабре прошлого года, и требует его освобождения из-под стражи.

Об этом говорится в заявлении партии, переданном агентству УНИАН пресс-службой «Батькивщины».

«Защищая палачей нашего народа, власть репрессирует ни в чем не виновных людей. Эдуард АНДРЮЩЕНКО брошен за решетку, несмотря на документальные подтверждения его пребывания в другом месте на момент происшествия», - говорится в заявлении.

В «Батькивщине» отмечают, что власть, избирая жесткую меру пресечения, продемонстрировала, что все эти обстоятельства и свидетельства для нее не имеют никакого значения.

«Действуя в духе советского тирана, власть хватает первого встречного и бросает за решетку. А для того, чтобы попасть в жернова репрессивной машины под любым надуманным предлогом, достаточно быть сознательным гражданином своей страны», - отмечается в заявлении.

В «Батькивщине» подчеркивают, что, «защищая палача, который уничтожил миллионы наших сограждан, действующая власть вообще никак не реагирует на инцидент, который недавно произошел в Белгород-Днестровском, где в очередной раз вандалы уничтожили памятный знак жертвам Голодомора», в частности, до сих пор никто не возбудил уголовное дело, никто не был задержан.

«Партия «Батькивщина» расценивает такие действия как яркое свидетельство антиукраинской политики власти ЯНУКОВИЧА и требует прекратить репрессии против невинных людей», - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы ВО «Свобода», по состоянию на 3 февраля 2011 года по делу о повреждении бюста Сталина в Запорожье задержаны 15 человек.

Памятник был установлен 5 мая 2010 года на территории Запорожского обкома КПУ.

28 декабря 2010 года неизвестные повредили его, отрезав голову.

В Новогоднюю ночь произошел взрыв на территории Запорожского обкома КПУ, в результате чего памятник был полностью разрушен.

27 января 2011 года Управления СБУ в Запорожской области, которое расследует уголовное дело по факту совершения террористического акта (взрыва на территории Запорожского облкомитета КПУ), объявило в розыск неизвестного, подозреваемого в совершении этого преступления.

Э.АНДРЮЩЕНКО задержали по подозрению в совершении соответствующего преступления.

7 февраля Запорожский областной апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу Э.АНДРЮЩЕНКО и оставил его под стражей.