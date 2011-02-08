Наша Украина предлагает альтернативные подходы к пенсионной реформе

Политическая партия «Наша Украина» считает, что правительственный законопроект о пенсионной реформе необходимо серьезно доработать, поскольку он не направлен на создание эффективной и справедливой системы пенсионного обеспечения граждан.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении партии.

«Пенсионная псевдо-реформа от правительства противоречит интересам украинцев», - отмечают в «Нашей Украине».

По мнению партийцев, вместо устранения причин разбалансированности пенсионной системы, правительство предлагает меры, которые лишь усложняют требования для получения гражданами пенсии.

В партии считают, что правительственные инициативы относительно повышения пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет и увеличение на 10 лет нормативного трудового стажа не создают объективных предпосылок для наполнения бюджета Пенсионного фонда и пропорционального повышения размера пенсий граждан.

В заявлении отмечается, что в госбюджете на 2011 год дефицит Пенсионного фонда предусмотрен в сумме 17,75 млрд. грн. В то же время правительственным законопроектом предусмотрено сокращение дефицита ПФУ за счет внедрения реформы только в сумме 1,7 млрд. грн.

“Размер минимальной пенсии сегодня составляет 750 грн., а 8,5 миллионов человек из 13,7 миллионов пенсионеров получают пенсии на уровне прожиточного минимума. При этом правительственная реформа не содержит механизмов для увеличения размера пенсионного обеспечения этих граждан”, - подчеркивают в партии.

Кроме того, по мнению членов «Нашей Украины», правительственный законопроект не ликвидирует главных причин кризиса действующей пенсионной системы.

Во-первых, говорится в заявлении, сохраняется избыточная налоговая нагрузка на фонд оплаты труда. Нынешний размер отчислений – от 33% и более – является непосильным для предприятий и побуждает работодателей выплачивать часть зарплаты «в конверте» или прибегать к нелегальному трудоустройству. Большинство работников официально получают минимальную зарплату, из-за чего в Пенсионный фонд идет невысокий размер отчислений, а потому низким является размер пенсий.

Во-вторых, правительственная реформа консервирует существующую социальную несправедливость, при которой отдельные категории пенсионеров, в частности государственные чиновники, получают “заоблачные” пенсии (на уровне 80% зарплаты), тогда как остальные граждане получают пенсию на уровне около 40% от зарплаты. “Спецпенсионеры и в дальнейшем гарантированно будут получать высокие пенсии, которые будут назначаться отдельными законами, в то время как большинство граждан смогут надеяться лишь на минимальную пенсию”, - отмечают в “Нашей Украине”.

Также в партии считают, что правительственная реформа откладывает внедрение накопительной системы на неопределенный период до достижения бездефицитности бюджета ПФУ. Отчисление на персональные счета запланировано максимально в размере 7% от базы пенсионных отчислений, тогда как большая часть пенсионных отчислений – около 28% - и дальше будет направляться в солидарную систему. Такое распределение не дает шансов заработать на достойную пенсию за счет персональных накоплений, отмечают “нашеукраинцы”.

«Учитывая названные системные недостатки, «Наша Украина» считает, что правительственный законопроект пенсионной реформы в этой редакции не должен рассматриваться в парламенте. Мы настаиваем на доработке и широком обсуждении правительственных инициатив с экспертами и представителями общественности», - подчеркивают в партии.

Вместе с тем «Наша Украина» предлагает альтернативное виденье пенсионной реформы.

По мнению партийцев, пенсионная реформа в Украине должна решить две главных задачи: гарантировать гражданам пенсионное обеспечение на уровне, который отвечает осуществленным пенсионным отчислениям, и привлечь теневой сектор в официальную экономику.

Для этого необходимо реализовать такие подходы к реформированию: все пенсионные выплаты должны прямо зависеть от объема оплаченных взносов. Все нетипичные выплаты должны осуществляться за счет госбюджета, а не Пенсионного фонда. Солидарная система должна гарантировать базовый уровень пенсионного обеспечения, а дополнительные пенсионные выплаты работники должны получать через персонифицированную накопительную систему. Наполнение солидарной системы должно проходить за счет взносов работодателей, а накопительной системы - через взносы самих работников. Отчисления в накопительную систему постепенно должны превысить отчисления в солидарную систему и стать основой для роста пенсий.

«Реализация реформы на основе этих подходов позволит восстановить финансовую стабильность пенсионной системы и увеличить уровень пенсионного обеспечения граждан», - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 году Кабинет министров подал на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

Вице-премьер-министр - министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО выразил надежду, что Верховная Рада примет закон о пенсионной реформе в марте 2011 года.

Вместе с тем, он не исключил, что до этого срока проект закона может быть отозван из парламента для внесения изменений.