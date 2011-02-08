В музее "Народная война" - документы из архивов спецслужб 1917-1932 гг.

Политическая партия «Наша Украина» и Киевская городская организация «Мемориал» им. Василия Стуса презентовали электронную версию музейной экспозиции «Народная война» периода 1917-1932 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в помещении общества «Мемориал» состоялась презентация электронной версии музейной экспозиции «Народная война» и интернет-сайта «Народная война», созданных Киевской организацией «Мемориал» совместно с политической партией «Наша Украина» при содействии Института Президента Виктора ЮЩЕНКО.

В виртуальном музее собрано около 70 тысяч страниц уникальных, не известных до сих пор научным работникам архивных документов относительно национально-освободительной борьбы украинского народа периода 1917-1932 годов, которые раньше находились в Центральных государственных и отраслевых архивах Службы безопасности Украины восемнадцати областей.

Электронная версия выставки находится в сети по адресу www.narodnaviyna.org.ua

Лидер «Нашей Украины» В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что побудило создать электрону версию желание, чтобы с настоящей украинской историей ознакомилось как можно больше украинцев и представителей других стран.

По его словам, эта выставка свидетельствует, что борьба украинского народа за независимость была всегда. В.ЮЩЕНКО отметил, что эту выставку можно назвать «Неизвестная эпоха», потому что абсолютное большинство украинских героев тех времен остаются неизвестными. «И даже когда я беру в руки свежайшее издание по истории Украины, об этом там слова не найти», - сказал он. «Я бы не хотел, чтобы мы воспитывались на примере павликов морозовых. Я бы не хотел, чтобы мы исторически воспитывались на привнесенной лжи. У нас есть собственная история. Она единственная, она украинская, она не «общая», - добавил В.ЮЩЕНКО.

Он также подчеркнул, что украинскую историю не будут писать ни в Москве, ни в других столицах. Ее должна писать исключительно украинская нация. «В этих документах история наших дедов и прадедов. Это история, которой мы имеем право гордиться», - подытожил лидер «Нашей Украины».

Председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО поблагодарил всех присутствующих на презентации. «Для нас очень важно, что мы все сотрудничали в этом проекте», - сказал он. «Правду не остановить. Если переписываются учебники по истории, то мы знаем, как правду донести до людей – в первую очередь до молодежи. В этом и есть ценность этого проекта. И этот проект будет не последним. Правда - в документах, фотографиях, а не в очередных изданиях псевдоисторических учебников», - заверил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Я знаю, что много организаций и молодежи готовы в дальнейшем поддерживать эту деятельность. А следовательно – будущее за правдой», - добавил он. «Этот сайт – своего рода Wikileaks для лгунов, которые сидят и руководят образованием и наукой», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Также в презентации приняли участие известные культурные и общественные деятели, в частности, Анатолий ПАЛАМАРЕНКО, Михаил ДОРОШЕНКО, Иван ДРАЧ, Владимир СЕРГИЙЧУК, Владимир ОГРЫЗКО и представители международных и общественных организаций.

Как рассказал руководитель Киевской городской организации «Мемориал» им. Василия Стуса Роман КРУЦИК, музейная экспозиция «Народная война» - это результат более чем двухлетнего труда научных работников Киевского «Мемориала», усилиями которых обработано и оцифровано более 350 фондов и около 1500 архивных дел. В экспозиции использовано более 300 фотоснимков, многие из которых представлены впервые.

Экспозиция на сайте, созданном с помощью политической партии «Наша Украина», постоянно будет пополняться новыми материалами и документами. Научные работники «Мемориала» и «Общественного института исторической памяти» завершили текстовое описание всех 24-х разделов экспозиции. Уже в начале марта этого года текстовые описания будут размещены на сайте, а до мая будет осуществлен их перевод на русский и английский языки.