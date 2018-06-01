Раздавленный помаранч, или Украинский урок для египетских демократов

Шесть лет назад Украина имела свой «египетский» момент. Народное восстание, ставшее известным как Оранжевая революция, свергло авторитарный режим. Это был яркий момент. Все, что произошло после этого, включая угрозы политической свободе, возникшие в последнее время, может стать уроком для целеустремленных арабских демократов.

После того, как эйфория в Украине угасла, ее свободно избранные лидеры проявили свои недостатки, увязнув в спорах, коррупции и политических ошибках. В прошлом году украинцы сместили оранжевых лидеров на честных выборах. К власти пришел президент Виктор Янукович, в интересах которого предыдущий режим пытался сфальсифицировать выборы.

Правительство Януковича теперь изо всех сил пытается аннулировать демократические права, давить на прессу, оно также внесло изменения в конституцию для увеличения президентских полномочий и продлило срок полномочий парламента на год. Теперь его взгляд направлен на оппозицию.

Против героини киевского Майдана 2004 года, бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко ведется криминальное расследование. На прошлогодних президентских выборах ее поддержали 45% избирателей, но теперь ей запретили покидать пределы страны. Один из министров ее правительства Богдан Данилишин недавно получил политическое убежище в Чешской Республике после того, как украинская прокуратура возбудила против него дело о коррупции.

Янукович, которого прежняя власть не привлекла к ответственности за его роль в фальсификации выборов 2004, заявляет, что Украина просто соблюдает закон. Это звучит так же убедительно, как оправдание Кремлем его преследований олигарха Михаила Ходорковского, который превратился в диссидента. Президент Европейского парламента Ежи Бузек на прошлой неделе резко раскритиковал Украину за «избирательное применение уголовного правосудия» против политических оппонентов.

Демократия требует чего-то большего, чем просто свободные выборы. Как понимали это основатели Америки, свободное общество защищает голоса меньшинства от большинства при власти. Кроме того, свобода требует независимой судебной системы, которой в Украине не существует, а также энергичной прессы и гражданского общества, которые теперь подвергаются притеснениям.

Демократический эксперимент Украины не провалился, но ему грозят выходцы из советских времен, которые выросли с привычкой к однопартийному правлению и так и не полюбили плюралистичную политику. Народный гнев и зарубежные протесты должны заставить правительство подумать дважды, прежде чем выдвигать уголовные обвинения против Тимошенко. Грубое обращение с ней может дать новый толчок ее политической карьере.

Несмотря на последующий регресс, 2004 год оставил в наследство то, что украинцы теперь имеют собственное мнение о том, кто и как должен ими управлять. Они не могут воспринимать происходящее как должное. В последние недели Тунис и египтяне послали своим многолетним лидерам такой же сигнал.

Хотя эти страны сильно отличаются, всем развивающимся демократиям предстоит тяжелый путь, на котором ждут неправильные повороты и возможные перемены курса. Но от Японии и Германии до Восточной Европе и Индонезии многие страны, которые считались недоразвитыми в части политических свобод, сделали этот переход. Опыт Украины, хотя он отрезвляет и предостерегает, - это причина для бдительности, но отнюдь не фатализма.

The Wall Street Journal