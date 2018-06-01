Раздавленный помаранч, или Украинский урок для египетских демократов
Правительство Януковича сейчас изо всех сил пытается аннулировать демократические права, давить на прессу... Опыт Украины, хотя он отрезвляет и предостерегает, - это причина для бдительности, но отнюдь не фатализма...
|Виктор Янукович и Николай Азаров
После того, как эйфория в Украине угасла, ее свободно избранные лидеры проявили свои недостатки, увязнув в спорах, коррупции и политических ошибках. В прошлом году украинцы сместили оранжевых лидеров на честных выборах. К власти пришел президент Виктор Янукович, в интересах которого предыдущий режим пытался сфальсифицировать выборы.
Правительство Януковича теперь изо всех сил пытается аннулировать демократические права, давить на прессу, оно также внесло изменения в конституцию для увеличения президентских полномочий и продлило срок полномочий парламента на год. Теперь его взгляд направлен на оппозицию.
|Юлия Тимошенко отвечает на вопросы журналистов перед началом допроса в Генпрокуратуре
Янукович, которого прежняя власть не привлекла к ответственности за его роль в фальсификации выборов 2004, заявляет, что Украина просто соблюдает закон. Это звучит так же убедительно, как оправдание Кремлем его преследований олигарха Михаила Ходорковского, который превратился в диссидента. Президент Европейского парламента Ежи Бузек на прошлой неделе резко раскритиковал Украину за «избирательное применение уголовного правосудия» против политических оппонентов.
Демократия требует чего-то большего, чем просто свободные выборы. Как понимали это основатели Америки, свободное общество защищает голоса меньшинства от большинства при власти. Кроме того, свобода требует независимой судебной системы, которой в Украине не существует, а также энергичной прессы и гражданского общества, которые теперь подвергаются притеснениям.
Демократический эксперимент Украины не провалился, но ему грозят выходцы из советских времен, которые выросли с привычкой к однопартийному правлению и так и не полюбили плюралистичную политику. Народный гнев и зарубежные протесты должны заставить правительство подумать дважды, прежде чем выдвигать уголовные обвинения против Тимошенко. Грубое обращение с ней может дать новый толчок ее политической карьере.
Несмотря на последующий регресс, 2004 год оставил в наследство то, что украинцы теперь имеют собственное мнение о том, кто и как должен ими управлять. Они не могут воспринимать происходящее как должное. В последние недели Тунис и египтяне послали своим многолетним лидерам такой же сигнал.
Хотя эти страны сильно отличаются, всем развивающимся демократиям предстоит тяжелый путь, на котором ждут неправильные повороты и возможные перемены курса. Но от Японии и Германии до Восточной Европе и Индонезии многие страны, которые считались недоразвитыми в части политических свобод, сделали этот переход. Опыт Украины, хотя он отрезвляет и предостерегает, - это причина для бдительности, но отнюдь не фатализма.