Инвесторам из России в Крыму составят кодекс политкорректности?

В центральных СМИ практически не встречаются серьезные экономические дискуссии на тему «как правильно обустроить Крымский полуостров». Усилиями политиков о Крымском полуострове говорят исключительно как о засилье пророссийских организаций, о вероятном месте будущей нестабильности, и лидере земельных самозахватов. Наш разговор с Рустамом Темиргалиевым, председателем Постоянной комиссии ВС АРК по внешнеэкономическим связям и инвестиционной политике и вице-президентом Центра социальной и консервативной политики (Украина) тоже не обошелся без политики. Но член команды Джарты не только не считает все вышеперечисленное серьезными угрозами, но и верит в быстрое обновление и скорое экономическое процветание полуострова. На чем основан подобный оптимизм - об этом УНИАН говорит с господином Темиргалиевым.

Рустам Ильмирович, вы - один из руководителей центра ЦСКП (Украина). Организации такого плана на Западе называются «think tanks” (мозговыми танками). Скажите, каково соотношение в Крыму исследовательских и аналитических центров, работающих на европейские гранты, и тех, кто работает на средства из федерального бюджета России для создания “Русского мира”. Как позиционирует себя ваш центр?

Наш центр Социально-консервативной политики в первую очередь - дискуссионная площадка. Мы обсуждаем экономические, социальные, политические и околополитические проблемы. Ближайшее наша заседание будет посвящено проблемам развития экономики Крыма, и в нем примут участие ученые, политики. Мы никому никогда не навязываем наши идеи и, тем более, не используем наш центр как инструмент политического влияния.

Помнится, в начале года премьер-министр Крыма Василий Джарты пригласил разрабатывать стратегию развития русского политика Сергея Глазьева. Насколько господин Глазьев оказался полезен в разработке концепции развития?

В итоге авторами концепции развития стал Национальный Институт стратегических исследований при Администрации президента, который при участии крымских специалистов разрабатывал стратегию.

«Стратегией экономического и социального развития полуострова Крым на 2011-2020 годы» заявляются очень амбициозные планы. В том числе, трехкратный рост инвестиций. Каким образом вы планируете привлечь эти инвестиции? Кто потенциальный инвестор?

По этой стратегии есть два ключевых инвестора. Первый - это правильное распределение бюджета развития. То есть предполагаемый рост возможен за счет государственных субвенций. И второй - потенциальные частные инвесторы. За счет правильности оформления проектов, государственных гарантий, через Агентство регионального развития не составит большой проблемы привлекать частных инвесторов в приоритетные отрасли. По нашим расчетам, рост инвестиций в основной капитал увеличится в 3,5 раза в течении девяти лет. Эволюционное развитие полуострова возможно за счет развития трех приоритетных отраслей. Прежде всего – рекреация. Крым должен стать оздоровительным курортом. Планируется создание бальнеологического курорта на базе острова Ойгурское, это грязелечбница. Второе – развитие транспортной инфраструктуры. Речь идет о создании транспортного перехода в Керченском проливе, между Кубанью и Крымом. Я более чем уверен, что такой переход увеличит и грузопоток через Крым, увеличит количество туристов. Третий приоритет: создание современного агрокомплекса. Дерзну сказать, что экономику Крыма способны поддержать хозяйства, специализирующиеся на выращивании косточковых и эфиромасличных культур.

Неужели кто-то захочет вкладывать в разведение садов, если на крымской земле можно построить гольф-клуб? Почему одно должно быть за счет другого? С моей точки зрения, земли хватит для всех инвесторов. Да, сельское хозяйство не всегда эффективно работает. Но степной и предгорный Крым - это места для садов. Земли ЮБК - более рекреационные. Там можно вкладывать в такие проекты, как гольф-клуб. И недостатка инвесторов на Южном берегу Крыма не будет. Другое дело – сельское хозяйство. Напомню, что в Крыму уже сейчас работают предприятия, специализирующиеся на выращивании лаванды и роз. На долю Крыма приходится половина розового и лавандового масла, производимого на территории СНГ. Мы планируем поддерживать существующие хозяйства и развивать новые. Сельское хозяйство всегда требовало очень сложных механизмов госрегулирования. Но шалфей, лаванда и роза - очень ценные культуры, и при правильных подходах дадут рабочие места, и станут важной составляющей экономики Крыма.

Крымский полуостров в силу целого ряда причин – зона приоритетного интереса российского инвестора. Значит ли это, что все тендеры и аукционы будут делать или с участием одного участника или под одного участника?

Все аукционы будут проходить открыто. Безусловно, Россия - крупнейший инвестор Крыма. И российские компании всегда с особым интересом относились к нашим аукционам. Но мы создаем равные правила игры и для тех, кто придет из Китая, США. Первый аукцион на землю состоится 16 февраля. Там есть несколько предложений в разных частях Крыма. Но вы можете следить за конкурсами.

Говорят, что в Крыму отдыхают только невыездные граждане РФ. Есть ли у вас цель привлечь сюда не только российского туриста, которого принято считать исторически предопределенным?

Одна известная американская маркетинговая компания проводила исследование. Эта компания – второй в мире оператор круизных лайнеров. Этот оператор никогда не работал в Черном море. Их сфера интереса – Карибский бассейн и Средиземное море. Они провели исследование среди американских и европейских туристов относительно новых приоритетных маршрутов. И результатом этих исследований стало то, что эти группы туристов хотят посетить Крым, а именно Ялту и Севастополь. Ялта была названа как место проведения Ялтинской конференции 1944 года, а Севастополь как место проведения Крымской войны 1854-1856 годов. Я знаю, как любят в Киеве разговоры о диверсификации. Но давайте будем откровенны, есть реальность. По одежке протягивай ножки, а диверсифицируй по мере возможности. Для европейцев Крым в первую очередь интересен не как курорт, а как место исторических событий. Что касается числа отдыхающих, то он, вопреки прогнозам, растет, в прошлом году людей у нас побывало на 14% больше, чем в позапрошлом. Это россияне, украинцы, жители стран СНГ. И одно из преимуществ Крыма – широкое ценовое предложение. У нас можно отдохнуть и в очень дешевых условиях, и в фешенебельных отелях. Но развиваться надо. В стратегии развития полуострова предполагается увеличение доли лечебного туризма и срока отдыха, мы работаем, чтобы Крым стал круглогодичным курортом.

Конечно, хотелось бы, чтобы Крым считали жемчужиной не только жители СНГ. Конечно, мы хотели бы, чтобы туристов было как можно больше и география была как можно шире. И чтобы те, кто побывает тут впервые ради Ялты и Севастополя, посмотрели бы и Судакскую крепость, полечились в Саки. Чтобы Крым оставил у них самые теплые впечатления. Но вы понимаете, что мы не можем пренебрегать нашим, как вы выразились, исторически предопределенным клиентом. Уверяю вас, и крымская власть и крымский предприниматель будут дарить свое тепло и европейцам, которые впервые побывали тут и тем, кто всегда любил и будет любить отдых в Крыму. Это и бизнес и святые принципы управления.

Правилом хорошего тона в бизнесе считается жертвовать и благотворить в стране ведения деятельности. Значит ли это, что российский инвестор будет жертвовать не только на проведение акции «Сезон российского флага» в Крыму? Или вы сможете составить правила хорошего тона для потенциального инвестора из РФ?

Я думаю, что вы давно не были в Крыму. Такого резкого засилья российского флага в Крыму нет.

Не так давно. И в как бы приличном доме отдыха под Евпаторией даже палатка для массажа была выполнена в цветах российского флага.

В Севастополе на объектах базирования Черноморского флота действительно есть российский флаг. Скажу честно, я не сталкивался с этой проблемой. Но мы, как представители власти, можем рекомендовать инвесторам быть более корректными. И, скажем, если они вывешивают российский флаг как дань уважения клиентам, то рядом должен быть украинский и крымский. Я полагаю, что российский инвестор будет способен услышать такие пожелания. Если вдруг он не захочет услышать, то этот порядок можно регламентировать регуляторными методами. Крым – неотъемлемая часть Украины.

Как, по Вашему мнению, можно решить проблему самозахвата крымской земли?

Недавно Василий Джарты, председатель Совета Министров Крыма, обратился с открытым письмом к лидеру Меджлиса Мустафе Джемилеву, где попросил освободить землю от самозахватов. В настоящий момент готовится решение этой проблемы. Пятьдесят два земельных массива заняты самозахватами. И тут нужно исключить вопрос национальной и этнической принадлежности того или иного самозхвата. Самозахваты производят как крымские татары, так и славяне. Для крымских властей непринципиален вопрос этнической принадлежности людей, которые стоят за самозахватами. Проблема будет решаться двумя способами. В случае, если по данным земельного кадастра этот человек наделен другими земельными участками, кроме занятого, будет приниматься решение об освобождении этой земли. В том случае, если за самозахватами стоят люди, нуждающиеся в жилье, которые в силу бюрократичной процедуры не смогли получить землю под строительством, то украинская власть сделает все, чтобы легализовать этот участок, и чтобы в рамках бесплатной приватизации человек смог получить земельные документы. 2011 год будет переломным в отношении самозахвата. Это не политика, это вопрос наведения порядка. Любая реформа, любая модернизация начинается с инвентаризации и приведения в порядок документов. Это касается и земли.

Вы на выборах возглавляли организацию «Остров Крым» и заявляли тему обновления и смены элит. Как, по Вашему мнению, можно решить эту задачу?

В Крыму произошла серьезная смена элит. Партия Регионов, членом которой я являюсь, с приходом нового руководства в лице Джарты и Константинова провели серьезную селекцию старых политических кадров. Если вы знаете, 70% депутатского корпуса - это новые лица. А люди, казавшиеся неизменными, сейчас вне игры. По сути, впервые за 20 лет существования автономии произошла такая смена.

Какова сейчас роль в Крыму российских движений?

Мне кажется, что в Киеве переоценивают роль этих движений. Эти организации, декларировашие, что их поддерживает 30-50% крымчан, получили на выборах в лучшем случае 4% голосов. А кто-то не преодолел барьер вообще. В Крыму складывается устойчивое мнение, что подобные проекты не имеют серьезной перспективы. Спекуляция на русском языке и российской идее, не подкрепленная реальными экономическими программами и авторитетными политическими лидерами, обречены на провал. Выборы это показали.

Идея крымского сепаратизма была жива в начале 90-х, на сегодня вся крымская элита являетсям проукраинской, она исповедуют принципы целостности и неделимости Украины. Сепаратистские организации, которые, увы, есть в Крыму, не пользуются никакой поддержкой населения и едва ли когда-то смогут влиять на общественную жизнь.

Беседовала Леся Дидковская