Вехи недели: Тимошенко обозвала депутатов, Симоненко дисквалифицировался, Янукович нашел корни

Старт весенней парламентской сессии оказался впечатляющим. 310 народных избранников (напомню, что нынешнему созыву Верховной Рады украинцы дали путевку в жизнь осенью 2007-го, проголосовав за закрытые списки партий и блоков) с легкой душой проголосовали за пролонгацию своих полномочий. Сначала с напутственным словом выступил Виктор Янукович, пообещав парламентариям возможность голосовать за судьбоносные решения. Взволнованный такой перспективой спикер парламента Владимир Литвин назвал критику «рабской привычкой», но потом взял свои слова назад – опытный аппаратчик понял, что в нынешней ситуации кого-то критиковать придется.

После словесной канонады главного политического калибра и нехитрых арифметических упражнений завершение процедуры внесения изменений в Конституцию в части установления даты парламентских и президентских выборов вынесли на голосование. При этом копья не ломались и чубы не трещали. Политики не сумели ничего противопоставить торжеству коллективного инстинкта самосохранения законодателей. Результат, как любят говорить футбольные комментаторы, был на табло. Конечно, ложкой дегтя стало заявление нунсовца Владимира Арьева, принявшегося выяснять, как он мог проголосовать «за» из летящего над Атлантикой самолета, но в Верховной Раде случались еще и не такие чудеса. Фракция БЮТ-«Батькивщина» с привычным хладнокровием изгнала семерых бывших соратников, признавших, что их цель – 2012, зато в НУ-НС репрессий не было – большинство членов блекло-оранжевой фракции поддержали конституционные изменения.

Казалось бы, президенту и правительству самое время вносить непопулярные реформы и требовать их поддержки, спекулируя на остатках депутатской совести. Но ни Виктор Янукович, ни члены Кабмина ничем подобным парламентское большинство не озадачили, и законодатели заметно скучали. Разве что уволили 9 депутатов-совместителей, лишив, к примеру, главу «Укроборонэкспорта» Дмитрия Саламатина возможности легитимно размяться в сессионном зале Верховной Рады. Ситуацию чутко, по-ленински, прочувствовал лидер коммунистов Петр Симоненко, назвавший свою партию единственно оппозиционной и пообещавший не поддерживать предлагаемые властью реформы. Петр Николаевич в последнее время полюбил подобные дешевые демарши, что свидетельствует об его политической дисквалификации.

Даже Юлия Тимошенко борется против проведения парламентских выборов в 2012-м с какой-то обреченностью, не решаясь делать резкие движения. На минувшей неделе Генеральная прокуратура так и не отпустила лидера «Батькивщины» в Европу, чтобы сверить часы с вождями Европейской народной партии. Герольдом украинской оппозиции в Старом Свете стал Григорий Немыря. Тимошенко же дала вторую (видимо, контрольную) подписку о невыезде. Еще неприятный для нее факт – Юлия Владимировна вместо продуцирования собственных информационных поводов подхватывает чужие, а это не способствует эффективной коммуникации с избирателями. Назвать парламентских большевиков «кусками мяса», конечно, можно, но других парламентариев в стране еще почти два года не появится. Да и возможностей не допустить мирового соглашения между компанией Vanco Prikerchenska и новой властью у Тимошенко немного.

Виктор Янукович несколько запоздало решил дружить с Польшей, столицу которой посетил с государственным визитом. Его предваряли откровения в интервью тамошней прессе – Виктор Федорович рассказал о своих польских корнях. Но даже такой откровенный реверанс не смог сгладить недоумение польского истеблишмента по поводу того, что возможность посетить столицу государства, стабильно являющегося стратегическим партнером Украины, ее президент нашел в конце первого года своей каденции. Программа визита была выполнена полностью, но особого потепления двусторонним отношениям не принесла.

Разве что вздохнули с облегчением футбольные болельщики, ведь Виктор Янукович заверил, что проведение Евро-2012 у Украины никто не отберет, а конфликт в отечественной Федерации футбола заморожен. Кроме этого глава государства рассказал польским политикам и бизнесменам, что ЕС получает одностороннюю информацию о событиях в Украине, а заявления о политических преследованиях оппозиции – это попытки коррупционеров уйти от ответственности. Позволил себе заочно не согласиться с Виктором Федоровичем президент Европарламента Ежи Бузек, заметивший, что "Украина была лучшим студентом… в регионе два года назад. Теперь это не так". "Я обеспокоен ухудшением ситуации в области свободы слова и свободы СМИ", - сказал Президент Европарламента. Новым фаворитом Евросоюза, похоже, становится Молдова. Очень уж ее хвалил Бузек. Если так пойдет дальше, не придется ли Януковичу отыскивать молдавские ответвления на своем генеалогическом древе?

Евгений Магда