Польша практически не заметила визита Януковича

«Мы стали такими далекими друг для друга, будто Днепр пересекает столицу Монголии, а не Украины». «Янукович – словно маленький мальчик, который отдает все, чтобы иметь возможность играться с большими друзьями»...

Это в Украине телеканалы «Интер» или «Украина» уже два дня транслируют сюжеты о визите президента в Польшу, похожие на победные военные реляции: «встретился с коллегой Коморовским», «подтвердил стратегическое партнерство», «Евро-2012 – быть!». Посмотришь – кажется, там не то что весь польский политический бомонд, а вся Польша от этого визита на ушах стоит. На самом же деле польские СМИ крайне скупо и практически без интереса освещали первый визит господина Януковича к тому самому «стратегическому партнеру».

Из скромных сообщений ведущего польского агентства PAP появляется такая картинка: приехал президент Украины, который собирается лоббировать в Польше интересы донецкого бизнеса; ритуально положил цветы к памятнику; ритуально посетил знаменитые верфи Гданьска; ритуально заявил о стратегическом партнерстве; ритуально заверил, что с Евро-2012 все будет в порядке; заявил, что украинских оппозиционеров, которые коварно подкупают европейских политиков, он никоим образом не преследует – то, мол, «модернизация страны» происходит; получил от своего коллеги Бронислава Коморовского в подарок двух гуцульських лошадок – и едва не прослезился от умиления.

Собственно, и все. Но и от этих неэмоциональных, сухих сообщений ощутимо веяло сарказмом.

Польская пресса визита Януковича почти не заметила (что отмечали и другие украинские СМИ. А если и заметила, то в не слишком позитивном для главы украинского государства контексте.

Естественно, материалы на тему визита разместило специализированное издание Nowa Europa Wschodnia (то есть «Новая Восточная Европа»). И статьи эти крайне скептические. Накануне визита отмечалось, что вряд ли стоит надеяться на заметные результаты визита Виктора Януковича в Варшаву. По прогнозу автора Томаша Кулаковского, лидер, «который мало что может предложить в собственной стране», в Варшаве будет делать ставку на экономику.

«Мы стали такими далекими друг для друга, будто Днепр пересекает столицу Монголии, а не Украины», – отмечает он. И добавляет: «На Банковой абсолютно не знают, что делать с польским фантом. Как разговаривать с теми, кто так тепло поддержал в 2004 году Виктора Ющенко». Янукович, пишет автор, - ни проевропейский, ни пророссийский (хоть ранее и позволил Черноморскому флоту оставаться в Крыму), он «словно маленький мальчик, который отдает все, чтобы только иметь возможность играться со старшими и более сильными друзьями».

Украинское правительство автор попрекает «пустыми обещаниями»: мол, Азаров пообещал Коморовскому начать создание польского кладбища под Киевом, а Туску – вернуть польским бизнесменам до конца 2010 года задержанные выплаты НДС, однако ни того, ни другого поляки до сих пор не увидели. Автор также отмечает, что с октября в Украине нет польского посла.

Уже после визита, 5 февраля, Nowa Europa Wschodnia публикует итоговую статью Павла Пенензека под красноречивым названием «Стратегическое партнерство без стратегии». Автор откровенно насмехается над ура-оптимистическими месиджами Януковича относительно украинско-польских отношений, которые якобы должны стать «одним из мощнейших фундаментов новой Европы»: «Тяжело понять, что будет тем фундаментом, если «дорожная карта» на 2011-2012 год не содержит положений, которые реально влияют на гражданскую жизнь или же каким-то удивительным образом способствовали бы проведению Евро-2012. Она не имеет положений о безвизовом режиме до 2012 года, или о содействии в переговорах с Брюсселем».

Автор подчеркивает, что в документе также не рассматриваются ключевые экономические вопросы, которые должны были внести новое качество в перестройку отношений, – таких, как нефтепровод Одеса–Броды–Гданьск. Хотя немногие верят в реализацию этого проекта.

Издание наводит заявление бывшего министра экономики и труда Яцека Пехоты, который «опустил на землю мечтателей о прекрасном региональном сотрудничестве». Экс-министр сослался на тот факт, что довольно много польских предпринимателей были вынуждены закрыть свой бизнес в Украине из-за повальной коррупции и неэффективного законодательства. Об их требованиях говорят на протяжении многих лет, но до сих пор не видно решения. Пехота считает, что это мнение людей, которые вложили свои деньги, создает деловой имидж Украины – на сегодня очень негативный среди поляков.

А еще автор жестко критикует своего президента Коморовского и других высших руководителей Польши за то, что они так и не осмелились открыто раскритиковать Януковича за нарушение демократии и свободы слова в Украине. По его мнению, это уже избыточный прагматизм – молча зарабатывать деньги где угодно, «хотя бы и в Беларуси».

Впрочем, по утверждению одного из ведущих польских изданий «Газеты выборчей», «на переговорах за закрытыми дверями польская сторона осторожно отметила, что обвинения в нарушении принципов демократии вредят лоббированию украинских интересов в ЕС».

А еще следует отметить, что тиражная Rzeczpospolita (устами европарламентария от «Гражданской платформы» Павла Залевского) упрекнула Януковича, что он впервые за целый год президентства приехал в Польшу. Зато побывал перед тем в Москве, Париже, Берлине, Вашингтоне, Пекине и Токио. Вот такие приоритеты у него во внешней политике – и такая цена его заявлениям о стратегическом партнерстве, говорит польский политик.

А своеобразным ответом на эти «приоритеты» и общим итогом визита Януковича в Польшу стало заявление президента Европарламента, п оляка Ежи Бузека после Лиссабонского саммита: «Европа в регионе больше не делает ставку на Украину. Украина была лучшим учеником класса в регионе два года тому назад. Но больше – нет. Я обеспокоен ухудшением ситуации относительно свободы слова и свободы прессы, – заявил он. – Я переживаю из-за последних тенденций использования криминального кодекса для запугивания лидеров оппозиции. Это затрагивает вопрос о независимости судебной власти и прозрачности верховенства права».

«Надеюсь, что эти шаги не станут постоянной ситуацией, и Украина снова вернется на правильный путь», – прибавил Бузек.

В то же время он отметил, что теперь надеждой региона является Молдова.

С чем автор этой статьи и поздравляет Украину и украинцев.

Николай Писарчук