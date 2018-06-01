Куда подевался Черновецкий и что с ним делать киевлянам?

Есть возможность признать городского председателя через суд пропавшим без вести... Азаров шутя попросил найти мэра, вместо того, чтобы поручить возбудить уголовное дело...

История с поисками столичного мэра Леонида Черновецкого напоминает детективный сериал – все ищут и не могут найти... Нынешний председатель КГГА Александр Попов отмалчивается. Рассказал только, что видел мэра перед новогодним праздниками, а в настоящее время якобы общается с ним по телефону, и “Леонид Михайлович жив и здоров”. Премьер-министр Николай Азаров демонстративно обращается к Попову с просьбой “обязательно найти” Черновецкого и вернуть его на работу. «Сообщите, что киевляне соскучились по нему. Очень хотят его видеть и просят скорее приступить к работе», - иронизирует Азаров.

Куда же подевался Черновецкий?

С приходом ставленника ПР в столичную власть Черновецкий начал исчезать из информационного пространства, а с назначением Попова председателем КГГА – исчез из Киева.

Сначала СМИ сообщали, что он якобы выехал в Европу, где живет его жена Алина Айвазова, и даже документы на подпись ему возят туда, впоследствии появилась информация о том, что он по традиции уехал в Израиль. Последняя новость о местонахождении Черновецкого была в “Газете по-киевски”. Их читатель якобы видел Черновецкого в Тбилиси в пятизвездочной гостинице Radisson Blue, а впоследствии это подтвердила местная пресса.

Звоним по телефону в гостиницу и просим соединить с Леонидом Черновецким.

– Сейчас посмотрю, есть ли у нас такой гость, – вежливо отвечает мужчина на рецепции.

– Черновецкий? – после паузы переспрашивает он. – К сожалению, такого гостя у нас нет.

Конечно, Леонид Михайлович мог поселиться под любой другой фамилией: от мистера Айвазова до какому-нибудь Петренко-Иваненко...

Как рассказала нам руководитель фракции БЮТ в Киевсовете Татьяна Мелехова, Черновецкий якобы продал свой банк в оффшорах и деньги от проданной недвижимости перевел в Канаду. Его сын Степан Черновецкий еще раньше сложил депутатские полномочия и его давно не видели в стенах столичной мэрии, как, собственно, и зятя Черновецкого Вячеслава Супруненко. Хотя депутаты рассказывают, что Супруненко и ранее не посещал сессии, а когда появлялся на работе, то обычно находился в мэрском кабинете (где когда-то сидел Александр Омельченко) и фактически руководил городом вместо своего тестя.

За прогулы мэра не уволишь...

– Мэр и в первую каденцию не исполнял своих обязанностей. Фактически не вел сессии Киевсовета, – рассказывает зампредседателя фракции Блока Кличко в Киевсовете Наталия Новак. – Когда он приходит, то не знает, что говорить, в каком порядке, что такое проект решения, как он обсуждается... В следующей каденции он появлялся трижды и был здесь максимум по 10 минут. Хотя в Конституции четко прописано, что именно мэр председательствует на сессии. Олесь Довгий как секретарь Киевсовета может вести сессию “в случаях, предусмотренных законодательством”. “Случаи” могут случаться, но не все время... В данном случае бездеятельность мэра носит постоянный характер. Таким образом, Довгий превышает свои полномочия, а Черновецкий свои не выполняет.

Среди полномочий Черновецкого, прописанных законодательством, – созывать сессии Киевсовета, вносить предложения и формировать повестку дня сессий совета и председательствовать на пленарных заседаниях совета. Также председатель обязательно должен вести личный прием граждан и не реже раза в год отчитываться о своей работе перед территориальной общиной на открытой встрече с гражданами.

– Азаров шутя дал поручение Попову найти мэра, вместо того, чтобы поручить правоохранительным органам открыть уголовное дело о бездеятельности мэра, возмущается Новак. – Премьер позволяет себе паясничать, обращаясь к киевлянам – мол, вы же его себе избрали... А если бы мы избрали человека, который оказался преступником, то что теперь? Где закон?

– Власть делает вид, что он юридически есть – и этого достаточно, – рассказывает директор Института города Александр Сергиенко. – Что касается трудового законодательства, то на выборные должности оно не распространяется. Поставить Черновецкому прогулы невозможно. Еще с начала его избрания инициативные группы пытались провести общественные собрания, организовать кампанию по его отозванию. А затем оказалось, что вопрос о своем отозвании в сущности должен решить сам мэр. Закон выписан так, что местный референдум должен проходить по решению Киевсовета. А Киевсовет – де-факто подконтролен мэру... Есть еще одна возможность – признать городского председателя через суд пропавшим без вести. Любой киевлянин может сказать: я голосовал за этого человека, но его нет, а он мне нужен как мой представитель во власти. Это, конечно, будет прецедент. Однако в последний момент может появиться кролик из шляпы – когда суд будет зачитывать решение о том, что Черновецкого следует считать пропавшим без вести, он зайдет в зал...

Статья 79 закона “О местном самоуправлении” говорит, что полномочия городского председателя считаются досрочно прекращенными в случае: “его обращения с личным заявлением в соответствующий совет о сложении им полномочий председателя; прекращение его гражданства; вступление в законную силу обвинительного приговора относительно него; нарушение им требований относительно ограничения совместимости его деятельности с другой работой (деятельностью); признание его судом, недееспособным, без вести отсутствующим или объявление умершим; его смерти”.

Можно и референдум устроить. Кстати, решение о проведении местного референдума может быть принято не только большинством Киевсовета, но и “по требованию не менее чем одной десятой части граждан, которые проживают на соответствующей территории и имеют право голоса”.

– Попов говорит, что общается с ним по телефону. Это что – новый метод управления городом? Так, может, у нас и президент станет руководить страной по телефону? – возмущается госпожа Новак. – И СБУ, и таможня, и пограничники имеют возможность выяснить, в каких странах был Черновецкий... А он еще якобы собирается заниматься бизнесом, на что он как должностное лицо местного самоуправления не имеет права.

Кстати, управление на расстоянии – в стиле Черновецкого. Он когда-то говорил такое: “Как только мне приходит в голову какая-то важная социальная идея, я записываю ее на магнитофон, и через минуту она поступает в мэрию, там ее распечатывают...”

Выборы проблемы не решат?

– Партия регионов вместо того, чтобы идти на перевыборы городского председателя и поставить точку в этом вопросе, не имея своего кандидата и не имея шанса получить власть в Киеве, назначила своего чиновника, разъединила должности городского председателя и председателя КГГА. С Черновецким, очевидно, договорились, что он не пишет заявление на сложение полномочий, а власть его не трогает, – рассказывает Татьяна Мелихова. – Главное задание оппозиции в данной ситуации – рассказывать киевлянам обо всем, что происходит. И мы сообщаем, что идет тоталитарный захват власти и пренебрежение законами Украины со стороны Партии регионов. Протестные действия населения имеют свое влияние на власть. Тигипко уже говорит, что нужно вернуть из Верховной Рады трудовой кодекс и его доработать. Власть все же боится акций гражданского неповиновения, митингов и демонстраций. Безумными темпами начали разрывать Майдан Независимости, чтобы, не дай бог, не появились новые «майданы».

– В БЮТ есть свой кандидат на выборы?

– У нас есть достойный кандидат. Самый достойный кандидат на любую должность – это лидер нашей партии.

– То есть Юлия Тимошенко может быть кандидатом на должность мэра?

– Юлия Владимировна – это тот человек и тот кандидат, который достоин быть президентом Украины, руководителем правительства, а тем более мэром города. Что касается кандидатуры, которую будет выдвигать БЮТ при объявлении выборов в Киеве, то решение будет принимать соответствующий съезд, и в том числе – лидер.

А вот по мнению Александра Сергиенко, выборы в Киеве проблемы не решат, если не изменить законодательство.

– Однотуровые выборы депутатов и мэра фактически искажают результаты волеизъявления киевлян. При мажоритарной системе местные олигархи просто покупают себе округа. Допустим, киевляне изберут Петренко или Иваненко, а президент возьмет – и не назначит его. Что тогда делать?

– Или, по вашему мнению, Черновецкий не останется за рубежом? – поинтересовались мы у господина Сергиенко.

– На его месте я бы не только за границу, я бы вообще с планеты Земля бежал. Если у него есть сбережения, то ему желательно ехать в страну, с которой у нас нет дипломатических отношений или хотя бы договора об экстрадиции. Думаю, у него капиталы спрятаны надежно. Он человек не глупый.

Анна Ященко