Куда подевался Черновецкий и что с ним делать киевлянам?
Есть возможность признать городского председателя через суд пропавшим без вести... Азаров шутя попросил найти мэра, вместо того, чтобы поручить возбудить уголовное дело...
Есть возможность признать городского председателя через суд пропавшим без вести... Азаров шутя попросил найти мэра, вместо того, чтобы поручить возбудить уголовное дело...
История с поисками столичного мэра Леонида Черновецкого напоминает детективный сериал – все ищут и не могут найти... Нынешний председатель КГГА Александр Попов отмалчивается. Рассказал только, что видел мэра перед новогодним праздниками, а в настоящее время якобы общается с ним по телефону, и “Леонид Михайлович жив и здоров”. Премьер-министр Николай Азаров демонстративно обращается к Попову с просьбой “обязательно найти” Черновецкого и вернуть его на работу. «Сообщите, что киевляне соскучились по нему. Очень хотят его видеть и просят скорее приступить к работе», - иронизирует Азаров.
Куда же подевался Черновецкий?
С приходом ставленника ПР в столичную власть Черновецкий начал исчезать из информационного пространства, а с назначением Попова председателем КГГА – исчез из Киева.
Сначала СМИ сообщали, что он якобы выехал в Европу, где живет его жена Алина Айвазова, и даже документы на подпись ему возят туда, впоследствии появилась информация о том, что он по традиции уехал в Израиль. Последняя новость о местонахождении Черновецкого была в “Газете по-киевски”. Их читатель якобы видел Черновецкого в Тбилиси в пятизвездочной гостинице Radisson Blue, а впоследствии это подтвердила местная пресса.
Звоним по телефону в гостиницу и просим соединить с Леонидом Черновецким.
– Сейчас посмотрю, есть ли у нас такой гость, – вежливо отвечает мужчина на рецепции.
– Черновецкий? – после паузы переспрашивает он. – К сожалению, такого гостя у нас нет.
Конечно, Леонид Михайлович мог поселиться под любой другой фамилией: от мистера Айвазова до какому-нибудь Петренко-Иваненко...
Как рассказала нам руководитель фракции БЮТ в Киевсовете Татьяна Мелехова, Черновецкий якобы продал свой банк в оффшорах и деньги от проданной недвижимости перевел в Канаду. Его сын Степан Черновецкий еще раньше сложил депутатские полномочия и его давно не видели в стенах столичной мэрии, как, собственно, и зятя Черновецкого Вячеслава Супруненко. Хотя депутаты рассказывают, что Супруненко и ранее не посещал сессии, а когда появлялся на работе, то обычно находился в мэрском кабинете (где когда-то сидел Александр Омельченко) и фактически руководил городом вместо своего тестя.
За прогулы мэра не уволишь...
– Мэр и в первую каденцию не исполнял своих обязанностей. Фактически не вел сессии Киевсовета, – рассказывает зампредседателя фракции Блока Кличко в Киевсовете Наталия Новак. – Когда он приходит, то не знает, что говорить, в каком порядке, что такое проект решения, как он обсуждается... В следующей каденции он появлялся трижды и был здесь максимум по 10 минут. Хотя в Конституции четко прописано, что именно мэр председательствует на сессии. Олесь Довгий как секретарь Киевсовета может вести сессию “в случаях, предусмотренных законодательством”. “Случаи” могут случаться, но не все время... В данном случае бездеятельность мэра носит постоянный характер. Таким образом, Довгий превышает свои полномочия, а Черновецкий свои не выполняет.
Среди полномочий Черновецкого, прописанных законодательством, – созывать сессии Киевсовета, вносить предложения и формировать повестку дня сессий совета и председательствовать на пленарных заседаниях совета. Также председатель обязательно должен вести личный прием граждан и не реже раза в год отчитываться о своей работе перед территориальной общиной на открытой встрече с гражданами.
– Азаров шутя дал поручение Попову найти мэра, вместо того, чтобы поручить правоохранительным органам открыть уголовное дело о бездеятельности мэра, возмущается Новак. – Премьер позволяет себе паясничать, обращаясь к киевлянам – мол, вы же его себе избрали... А если бы мы избрали человека, который оказался преступником, то что теперь? Где закон?
– Власть делает вид, что он юридически есть – и этого достаточно, – рассказывает директор Института города Александр Сергиенко. – Что касается трудового законодательства, то на выборные должности оно не распространяется. Поставить Черновецкому прогулы невозможно. Еще с начала его избрания инициативные группы пытались провести общественные собрания, организовать кампанию по его отозванию. А затем оказалось, что вопрос о своем отозвании в сущности должен решить сам мэр. Закон выписан так, что местный референдум должен проходить по решению Киевсовета. А Киевсовет – де-факто подконтролен мэру... Есть еще одна возможность – признать городского председателя через суд пропавшим без вести. Любой киевлянин может сказать: я голосовал за этого человека, но его нет, а он мне нужен как мой представитель во власти. Это, конечно, будет прецедент. Однако в последний момент может появиться кролик из шляпы – когда суд будет зачитывать решение о том, что Черновецкого следует считать пропавшим без вести, он зайдет в зал...
Статья 79 закона “О местном самоуправлении” говорит, что полномочия городского председателя считаются досрочно прекращенными в случае: “его обращения с личным заявлением в соответствующий совет о сложении им полномочий председателя; прекращение его гражданства; вступление в законную силу обвинительного приговора относительно него; нарушение им требований относительно ограничения совместимости его деятельности с другой работой (деятельностью); признание его судом, недееспособным, без вести отсутствующим или объявление умершим; его смерти”.
Можно и референдум устроить. Кстати, решение о проведении местного референдума может быть принято не только большинством Киевсовета, но и “по требованию не менее чем одной десятой части граждан, которые проживают на соответствующей территории и имеют право голоса”.
– Попов говорит, что общается с ним по телефону. Это что – новый метод управления городом? Так, может, у нас и президент станет руководить страной по телефону? – возмущается госпожа Новак. – И СБУ, и таможня, и пограничники имеют возможность выяснить, в каких странах был Черновецкий... А он еще якобы собирается заниматься бизнесом, на что он как должностное лицо местного самоуправления не имеет права.
Кстати, управление на расстоянии – в стиле Черновецкого. Он когда-то говорил такое: “Как только мне приходит в голову какая-то важная социальная идея, я записываю ее на магнитофон, и через минуту она поступает в мэрию, там ее распечатывают...”
Выборы проблемы не решат?
– Партия регионов вместо того, чтобы идти на перевыборы городского председателя и поставить точку в этом вопросе, не имея своего кандидата и не имея шанса получить власть в Киеве, назначила своего чиновника, разъединила должности городского председателя и председателя КГГА. С Черновецким, очевидно, договорились, что он не пишет заявление на сложение полномочий, а власть его не трогает, – рассказывает Татьяна Мелихова. – Главное задание оппозиции в данной ситуации – рассказывать киевлянам обо всем, что происходит. И мы сообщаем, что идет тоталитарный захват власти и пренебрежение законами Украины со стороны Партии регионов. Протестные действия населения имеют свое влияние на власть. Тигипко уже говорит, что нужно вернуть из Верховной Рады трудовой кодекс и его доработать. Власть все же боится акций гражданского неповиновения, митингов и демонстраций. Безумными темпами начали разрывать Майдан Независимости, чтобы, не дай бог, не появились новые «майданы».
– В БЮТ есть свой кандидат на выборы?
– У нас есть достойный кандидат. Самый достойный кандидат на любую должность – это лидер нашей партии.
– То есть Юлия Тимошенко может быть кандидатом на должность мэра?
– Юлия Владимировна – это тот человек и тот кандидат, который достоин быть президентом Украины, руководителем правительства, а тем более мэром города. Что касается кандидатуры, которую будет выдвигать БЮТ при объявлении выборов в Киеве, то решение будет принимать соответствующий съезд, и в том числе – лидер.
А вот по мнению Александра Сергиенко, выборы в Киеве проблемы не решат, если не изменить законодательство.
– Однотуровые выборы депутатов и мэра фактически искажают результаты волеизъявления киевлян. При мажоритарной системе местные олигархи просто покупают себе округа. Допустим, киевляне изберут Петренко или Иваненко, а президент возьмет – и не назначит его. Что тогда делать?
– Или, по вашему мнению, Черновецкий не останется за рубежом? – поинтересовались мы у господина Сергиенко.
– На его месте я бы не только за границу, я бы вообще с планеты Земля бежал. Если у него есть сбережения, то ему желательно ехать в страну, с которой у нас нет дипломатических отношений или хотя бы договора об экстрадиции. Думаю, у него капиталы спрятаны надежно. Он человек не глупый.
Анна Ященко