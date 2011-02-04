США предостерегают власти Украины от избирательного преследования оппозиции

Соединенные Штаты Америки предостерегают власти Украины от избирательного уголовного преследования оппозиции.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил 3 февраля заместитель помощника Госсекретаря США по отношениям с Россией, Украиной, Молдовой и Беларусью Дэниэл РАССЕЛ.

Он отметил, в частности, что у правительства США возникает обеспокоенность в связи с делом, возбужденным против экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

«И, хотя, поверьте, все международное сообщество, включая США, поддерживает борьбу с коррупцией, правительству Украины нужно быть очень осторожным, что касается избирательного преследования, в частности оппозиционных политиков», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, на сегодня в Украине заведено 18 уголовных дел против оппозиционных политиков и членов предыдущего правительства Ю.ТИМОШЕНКО. Бывший министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН, против которого также было возбуждено уголовное дело, получил политическое убежище в Чехии.