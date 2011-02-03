Тимошенко снова вызывают в Генпрокуратуру

В пятницу, 4 февраля, лидера партии «Батьківщина» Юлию ТИМОШЕНКО вызывают в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры на 12.00.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

Как известно, ГПУ обвиняет ТИМОШЕНКО в том, что она в должности премьер-министра в разгар мирового финансово-экономического кризиса «действуя преднамеренно, из личных интересов» приняла решение «об использовании части средств, которые поступили от продажи квот на выбросы парниковых газов и имели целевое назначение, на покрытие расходов Государственного бюджета Украины, прежде всего обязательств по выплате пенсий».

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