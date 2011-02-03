Президент ЕП обеспокоен преследованием оппозиции в Украине

Президент Европейского парламента Ежи БУЗЕК обеспокоен сворачиванием свобод в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Е.БУЗЕК заявил сегодня на конференции «Собирая широкую Европу после Лиссабонского соглашения» в Европарламенте.

«Украина была лучшим студентом… в регионе два года назад. Теперь это не так. Я обеспокоен ухудшением ситуации в области свободы слова и свободы СМИ», - сказал Президент Европарламента.

Он также выразил озабоченность в связи с проявившейся в последнее время в Украине тенденцией к уголовному преследованию оппозиционных политиков.

«Это ставит вопрос о независимости судебной системы и прозрачности верховенства права», - сказал Е.БУЗЕК.

При этом Президент Европарламента выразил надежду, что ситуация в Украине измениться и она вернется «на правильный путь».