Герман: угрозы для жизни Тимошенко нет

Заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН считает сегодняшнее заявление лидера политической партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО о существовании угрозы ее жизни со стороны главы государства Виктора ЯНУКОВИЧА «отчаянной попыткой привлечь к себе внимание общества».

Об этом А.ГЕРМАН заявила корреспонденту УНИАН сегодня в Варшаве.

«Откровенно говоря, мне очень жаль Юлию Владимировну. Ей действительно можно искренне посочувствовать, но не из-за вымышленной угрозы для нее, потому что эту угрозу она выдумала сама для себя, а из-за того, что она как политик беспрецедентно стремительно теряет популярность и рейтинг», - сказала заместитель главы Администрации Президента.

В то же время, А.ГЕРМАН заметила, что такая ситуация является в действительности досадной для власти. «Потому что мы заинтересованы иметь сильную, умную и авторитетную оппозицию. А не оппозицию, которая живет иллюзиями, которая бредит», - добавила она.

По словам А.ГЕРМАН, «заявление госпожи ТИМОШЕНКО об угрозе для нее со стороны Президента можно объяснить лишь одним: отчаянными попытками привлечь к себе внимание общества». «То внимание, которое она стремительно и безвозвратно теряет», - считает заместитель главы Администрации Президента.

«Мне жаль Ю.ТИМОШЕНКО и потому, что она, очевидно, не осознает, что, делая подобные, абсурдные обвинения в адрес главы государства, она лишь ускоряет свое окончательное политическое фиаско», - добавила А.ГЕРМАН.

«Вместо того, чтобы искать причину всех своих провалов и проигрышей последних лет среди внешних врагов, экс-премьеру нужно более внимательно разобраться с собой и своим окружением. То, что она сейчас делает, можно назвать политическим самоубийством», - убеждена А.ГЕРМАН.

Как сообщалось, сегодня на пресс-конференции лидер партии «Батькивщина» Ю.ТИМОШЕНКО заявила: «Что бы со мной ни случилось, это будет на ответственности персонально Президента Украины ЯНУКОВИЧА».