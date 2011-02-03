Янукович осмотрел строительство стадиона в Варшаве

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент Республики Польша Бронислав КОМОРОВСКИЙ ознакомились с ходом строительства Национального стадиона в Варшаве, который должен стать главной польской спортивной ареной во время проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, на стадионе, в частности, планируется официальное открытие турнира и первый футбольный матч чемпионата.

По состоянию на середину января уже завершен монтаж трибун, коммуникаций под ними, а также кровельных конструкций. Стадион рассчитан на 55 тысяч зрителей. Общая площадь земельного участка стадиона составляет 18 га. По предварительным оценкам, стоимость строительства стадиона составит 285,84 млн. евро.

Согласно графику работ, стадион должен быть введен в действие 22 июля 2011 года. Официальное открытие стадиона планируется осуществить в период между 20 августа и 3 сентября 2011 года.