«Народная самооборона» намерена собрать миллион подписей за Луценко

Партия «Народная самооборона» начала сбор подписей в поддержку лидера партии, экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Народной самообороны», в Киеве сегодня началась акция по сбору подписей в поддержку Ю.ЛУЦЕНКО, который находится в Лукьяновском СИЗО, с требованием его немедленного освобождения из-под стражи.

Акция стартовала на Майдане Независимости и на Крещатике.

В партии отмечают, что все желающие смогут поставить свои подписи на протяжении 3-4 февраля в центре города, в дальше участники акции переместятся во все районы Киева, чтобы привлечь больше киевлян и гостей столицы.

«Цель акции – собрать один миллион подписей украинских граждан, которые не согласны с политическими репрессиями, развернутыми против оппозиционных политиков. Призываем всех небезразличных присоединиться к нашей акции и своей подписью выразить солидарность с Юрием ЛУЦЕНКО. Не молчите! Не бойтесь выразить свою позицию! Если смолчать сейчас, завтра репрессии могут коснуться каждого из нас!», - отмечает “Народная самооборона”.