Бузек позвонил Тимошенко

Президент Европейского парламента Ежи БУЗЕК отмечает, что в Украине происходит абсолютно выборочное применение криминального правосудия властью.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом он сказал в телефонном разговоре с председателем партии «Батькивщина» Юлией ТИМОШЕНКО.

«Мне очень жаль, что Вам не разрешили посетить Брюссель», - отметил Е.БУЗЕК.

«Сейчас в Украине происходит абсолютно выборочное применение криминального правосудия властью. Это касается и дела против Вас. Это является недопустимым в демократической стране», - сказал он.

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО поблагодарила Президента Европарламента за поддержку демократии в Украине и европейских устремлений украинского народа и за поддержку ее лично.

«В Украине происходит эрозия демократии, которая сегодня углубляется. Я и партия, которую я возглавляю, прилагаем все усилия, чтобы Украина остались на пути демократии и европейской интеграции», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

«Для нас очень важным является то, что делаете Вы лично и Европейский парламент вместе с другими институтами Евросоюза, чтобы Украина сохранила свои европейские перспективы», - сказала она.

Е.БУЗЕК еще раз подтвердил свое приглашение в Брюссель для Ю.ТИМОШЕНКО.

Разговор состоялся по инициативе Президента Европарламента.