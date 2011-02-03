150 украинцев попросили об эвакуации из Египта

Украина продолжает эвакуацию своих граждан из Египта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

По его информации, на протяжении 2-3 февраля подтвердили готовность выехать из Египта более 150 граждан Украины, которые жили в Хургаде, Каире, Шарм-эль-Шейхе, Александрии.

По словам А.ДИКУСАРОВА, в связи с этим МИД продолжает разрабатывать и реализовывать план срочной эвакуации украинских граждан.

«Мы ожидаем, что утром 4 февраля в город Хургада отбудет самолет с количеством посадочных мест не менее 150, а утром 5 февраля отбудет еще один самолет по маршруту Киев – Каир – Хургада - Киев, чтобы забрать украинских граждан», - сказал А.ДИКУСАРОВ.

Он также сообщил, что Посольство Украины в Египте продолжает составлять списки украинских граждан, желающих выехать из Египта.

А.ДИКУСАРОВ также отметил, что в последние дни наблюдается позитивная тенденция – большинство украинских туристов возвращается в Украину, а также уменьшается количество тех, кто едет на египетские курорты.

Он сообщил, что на сегодняшний день из Египта уже вернулись 2 тысячи украинских туристов, и до конца этой недели ожидается возвращение еще 4,5 тысячи человек.

А.ДИКУСАРОВ также обратил внимание, что отправление сегодня самолетов в Египет еще не означает, что туда едет много туристов. «Факт отправки чартерных рейсов из украинских аэропортов в направлении Хургады и Шарм-эль-Шейха еще не является свидетельством того, что они полностью заполнены туристами. Мы провели обстоятельную работу с туроператорами, и теперь мы можем утверждать, что если и едут туда туристы сейчас, то это единицы, и достаточно отчаянные люди», - сказал А.ДИКУСАРОВ.

В свою очередь, директор Департамента консульской службы МИД Украины Андрей ОЛЕФИРОВ отметил, что самолеты, которые отправятся в Египет 4 и 5 февраля, будут осуществлять рейсы за счет государства.

Он также сообщил, что среди тех немногих граждан, которые сегодня вылетели в Египет, были иностранцы.