Председатели трех облсоветов требуют отставки Табачника

Председатели Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областных советов Алексей КАЙДА, Олег ПАНЬКЕВИЧ и Александр СЫЧ требуют отправить в отставку министра образования и науки, молодежи и спорта Дмитрия ТАБАЧНИКА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе тернопольской областной организации ВО «Свобода», об этом говорится в совместном обращении к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и премьер-министру Николаю АЗАРОВУ.

Авторы обращения отмечают, что «псевдоновации министра образования Д.ТАБАЧНИКА красноречиво свидетельствуют полное возвращение в типично советскую антиукраинскую систему образования и финансовое отчуждение ее от возможностей большинства украинцев».

«Первый вектор уничтожения образования направлен на демонстративное устранение украинской гуманитарной составляющей из учебного процесса. Это оказывается в ряде резонансных решений, которые подрывают духовные принципы независимости нашего государства и нарушают основное право титульной нации на утверждение собственной самобытности. Речь идет об уменьшении проходного балла по украинскому языку при поступлении в вузы, отмена экзамена по украинскому языку после окончания бакалаврата и при поступлении в аспирантуру, и возможность тестироваться на языках национальных меньшинств, переводе на учебу иностранцев с государственного украинского языка на русский», говорится в обращении.

Также председатели облсоветов - члены ВО «Свобода» отмечают, что особое невосприятие вызывает проект Концепции языкового образования в Украине, предусматривающий "свободный выбор языка обучения". В то же время, считают подписанты, это может привести к «добровольно-принудительному праву отказываться от изучения украинского языка».

«Документ ТАБАЧНИКА подобен советскому постановлению 1958 года. Данная концепция имеет демонстративное антиукраинское направление с порочной констатацией многонациональности нашего государства, где в действительности проживает абсолютное большинство украинцев – 77,8%, что из-за Голодомора, репрессий и террора были лишены элементарного права получать образование на родном украинском языке. Концепцией пытаются внедрить в образовательное пространство абсолютно несоответствующие термины: "людиноцентризм", "природовідповідність" и т. п., за которыми кроется единственная цель: устранить украинскую национальную составляющую образования», убеждены председатели облсоветов.

Они также раскритиковали превращение школьного курса зарубежной литературы в курс русской литературы и переписывание учебников по истории Украины, «откуда грубо изымают исторические факты противоборствующей борьбы нашей нации за право иметь независимое государство».

«В частности, из учебника истории для 5-го класса изъяты "помаранчевые" события, факт союза СССР с нацистской Германией, борьба УПА с нацистами и портрет Героя Украины Романа Шухевича, Голодомор как геноцид нации, организованный Москвой, масштабную послевоенную русификацию украинских школ в 50-х годах, массовые репрессии украинцев в 30-80-е годы, убийственную большевистскую коллективизацию и атеистическую чуму ХХ века. Следовательно, уничтожение украинского гуманитарной составляющей образования – хорошо продуманный план министра-украинофоба», - считают подписанты обращения.

Еще одним направлением уничтожения украинского образования они называют возвращение ее в коррупционное русло в связи с разрушением системы ВНО.

«Министерство изменило условия поступления в вузы, введя вместе с результатами ВНО баллы школьного аттестата, баллы из подготовительных курсов избранного абитуриентом вуза, баллы высшего учебного заведения и незаконно освободило опытного руководителя Украинского центра оценивания качества образования Игоря ЛИКАРЧУКА, назначив на эту должность госпожу ЗАЙЦЕВУ – заместителя ТАБАЧНИКА, уроженку Мурманской области, одного из руководителей "Луганского областного русского центра", русского филолога, известную своими украинофобскими и непрофессиональными высказываниями об украинском и русском языках», говорится в обращении.

Учитывая все вышеизложенное, председатели облсоветов требуют отставки Д.ТАБАЧНИКА и назначение на эту должность «человека с адекватной стратегией развития украинского образования и науки».