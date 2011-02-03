Немыря: Европа стала четче понимать, что происходит в Украине

Заместитель председателя партии «Батькивщина» Григорий НЕМЫРЯ считает, что Европа стала намного четче понимать процессы, которые происходят в Украине.

Такое мнение он выразил в интервью проекту «УНИАН-Новости ЕС» по завершении своего визита в Брюссель 1-2 февраля.

«По сравнению с моим предыдущим визитом в декабре прошлого года я почувствовал, что сейчас намного четче, рельефнее понимание, которое основывается не только на фактах, поступающих из Украины, но и на оценках независимых экспертов, как украинских, так и международных», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Заместитель председателя «Батькивщины» заметил, что в последние месяцы было обнародовано ряд рейтингов мировых авторитетных аналитических центров, и по всем этим рейтингам Украина скатывается вниз как в вопросах демократии, так и в вопросах экономических.

«Понимание ситуации намного более адекватным является сейчас, чем несколько месяцев тому назад», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

По его мнению, период ожидания возможных изменений или коррекции курса нынешней власти также подходит к концу, поскольку нынешняя власть фактически год уже руководит страной.

“Были даны обещания, в том числе во время первого визита Виктора ЯНУКОВИЧА в Брюссель, и есть анализ экспертов. Таким образом, уже есть достаточно материала и времени для того, чтобы сделать соответствующие выводы, а выводы неутешительны», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

В ходе своего визита в Брюссель представитель «Батькивщины» провел встречи, в частности, с комиссаром ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Стефаном ФЮЛЕ и представителями основных политических фракций Европарламента.