Кирилл доволен хорошими отношениями с Януковичем

Патриарх Московский КИРИЛЛ отмечает существование проблем в отношениях между церковью и обществом в Украине.

Об этом говорится в его докладе перед членами Архиерейского собора Русской православной церкви, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

«Оптимистично оценивая перспективы развития системы церковно-государственного соработничества в Украине, хотел бы также обратить внимание на некоторые существующие проблемы в отношениях между церковью и обществом, которые законодательно пока не урегулированы или урегулированы недостаточно», отмечается в докладе. Среди проблем партиарх называет проблему статуса юридического лица церкви в целом и ее отдельных епархий.

В докладе отмечается, что этот статус нуждается в более совершенном формулировании. Развитие церковной образовательной системы стало бы более успешным в случае предоставления государственной аккредитации церковным учебным заведениям, а также предоставления церкви права открывать учебные заведения, в которых преподавание церковных дисциплин было бы интегрировано в общеобразовательный контекст, уверен патриарх КИРИЛЛ.

Также в докладе сообщается, что, согласно указу Президента Украины, реорганизованному Министерству культуры и Министерству юстиции Украины поручено внести на рассмотрение правительства новые редакции двух важнейших законопроектов - «О свободе совести и религиозных организациях» и «О возвращении культовых зданий религиозным организациям».

«Надеюсь, что эти важные законодательные инициативы будут дорабатываться и обсуждаться при активном участии церковных представителей. Уверен, что только в тесном диалоге с традиционными религиозными общинами Украины, в первую очередь с Украинской православной церковью, должны быть найдены оптимальные пути совершенствования законодательной системы в этой области», - уверен патриарх.

Говоря о современном диалоге Украинской православной церкви и Украинского государства, он отметил, что в своих взаимоотношениях с органами власти церковь прежде всего стремится обеспечить для православных христиан нестесненное исповедание веры, возможность поступать в согласии с нею, развивать многообразные формы православного свидетельства и служения.

По его словам, церковь сотрудничает с государством по целому ряду направлений. Особенно плодотворным взаимодействие стало после прихода на высший государственный пост Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, с которым и у него, и у митрополита Киевского ВЛАДИМИРА сложились добрые отношения. Такие же взаимоотношения сложились с руководством государственных областных администраций у большинства епархий Украинской православной церкви, чему во многом способствует личный авторитет митрополита ВЛАДИМИРА и частые посещения им различных регионов Украины, укрепляющие взаимопонимание с местной властью, отметил патриарх КИРИЛЛ.

Он подчеркунул, что с большинством министерств и ведомств Украины митрополитом ВЛАДИМИРОМ подписаны меморандумы о сотрудничестве, и в рамках этих договоренностей ведется соответствующая работа.