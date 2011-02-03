Соболев: гуманитарная политика Януковича - это "Ющенко наоборот"

ародный депутат из фракции “БЮТ-Батьківщина” Сергей СОБОЛЕВ считает, что главным результатом года правления Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА является проблема признания Украины в мире.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.СОБОЛЕВ заявил сегодня на заседании круглого стола на тему: “Демократия по-украински”, который состоялся сегодня в Киеве в Институте Горшенина.

“По моему мнению, первая “годовщина” ЯНУКОВИЧА являются достаточно проблематичной для будущего Украины и ее экономического развития. Но, прежде всего, она является проблематичной в целом для продвижения Украины и признания ее в мире”, - сказал С.СОБОЛЕВ.

В то же время он отметил, что в первый год пребывания Виктора ЯНУКОВИЧА в должности Президента Украины главным в деятельности власти стали обвинения в адрес предыдущего правительства Юлии ТИМОШЕНКО. “К сожалению, власть почти год пользовалась одним-единственным примером. Они все валили на предшественников. Фактически, весь этот год прошел под одним лозунгом: все, что страна имеет плохого за 20 лет независимости, – это все было сделано при предыдущем правительстве”, - отметил С.СОБОЛЕВ.

По его мнению, это было оправдано в первые месяцы работы новой власти, но не имеет смысла делать это целый год.

С.СОБОЛЕВ также считает, что фактически за этот год в Украине не была начата реализация реформ. По его мнению, нельзя назвать реформами повышение цен для населения на газ, электроэнергию и коммунальные услуги.

“Неужели можно назвать реформой налоговую реформу, где сначала нам с 1 января обещали полное возвращение НДС, а теперь ясно, что этого не произошло. Обещают это с 1 марта, но все прекрасно понимают, что этого тоже не произойдет, но на колени поставили представителей малого и среднего бизнеса”, - сказал С.СОБОЛЕВ.

Говоря о гуманитарной политике в первый год правления Президента В.ЯНУКОВИЧА, он назвал ее “ЮЩЕНКО наоборот”. В частности, депутат привел пример, что за осквернение стелы памяти жертв Голодомора милиция не возбудила уголовное дело, а за повреждение памятника Иосифу Сталину – наоборот, открыла и расследует его.

Кроме того, С.СОБОЛЕВ заметил, что самые серьезные изменения за последний год состоялись в сфере соблюдения права на свободу слова. В частности, по его словам, в работе некоторых СМИ наблюдается тенденция к перестройке работы под “элементы управляемой демократии”.