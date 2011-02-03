Генпрокуратура ответила Арьеву

Генеральная прокуратура Украины готова рассмотреть жалобу народного депутата Владимира АРЬЕВА относительно того, что в его отсутствие в Киеве “кто-то” в Верховной Раде голосовал его карточкой, если он подаст соответствующее обращение.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, заметив, что на сегодняшний день в распоряжении ГПУ нет какого-либо заявления В.АРЬЕВА или заявлений других народных депутатов.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу "Народной самообороны", Владимир АРЬЕВ, находясь в Вашингтоне, направил в Генеральную прокуратуру заявление с просьбой расследовать фальсификацию голосования за изменения к Конституции от его имени в парламенте 1 февраля.

Депутат в заявлении на имя генпрокурора Виктора ПШОНКИ отметил, что, в соответствии с частью 3 статьи 84 Конституции Украины, "голосование на заседаниях Верховной Рады Украины осуществляется народным депутатом лично".

"Я не передавал свою электронную карточку для голосования никому. Я не осуществлял никаких действий для изготовления копии такой карточки, или какого-либо устройства для голосования от моего имени посторонними лицами", - подчеркнул В.АРЬЕВ.

"Соответственно, эти факты свидетельствуют о наличии признаков преступления, предусмотренного частью 2 статьи 344 Уголовного кодекса "Вмешательство в деятельность государственного деятеля". На основании изложенного выше прошу возбудить уголовное дело, установить лиц, виновных в совершении этого преступления, и привлечь их к ответственности", - говорится в заявлении В.АРЬЕВА.