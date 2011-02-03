Круглый стол «Влияние на Европу политической ситуации в арабских странах»

В пятницу, 4 февраля, в 12:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Влияние на Европу политической ситуации в арабских странах».

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Участники круглого стола:

представитель МИД Виталий БИЛАН представитель Посольства Египта в Украине Мустафа АЛИ историк, заместитель председателя партии "Сильная Украина" Кость БОНДАРЕНКО директор Центра ближневосточных исследований Игорь СЕМИВОЛОС политолог Александр ПАЛИЙ директор Института стран СНГ Владимир КОРНИЛОВ. Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62; (098) 343-62-11.

Адрес Института Горшенина: г.Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3-й этаж).



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