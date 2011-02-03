Круглый стол «Влияние на Европу политической ситуации в арабских странах»

13:09, 03 февраля 2011
Политика
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В пятницу, 4 февраля, в 12:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Влияние на Европу политической ситуации в арабских странах».
Организатор круглого стола – Институт Горшенина.
Участники круглого стола:
представитель МИД Виталий БИЛАН

представитель Посольства Египта в Украине Мустафа АЛИ

историк, заместитель председателя партии "Сильная Украина" Кость БОНДАРЕНКО

директор Центра ближневосточных исследований Игорь СЕМИВОЛОС

политолог Александр ПАЛИЙ

директор Института стран СНГ Владимир КОРНИЛОВ.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62; (098) 343-62-11.
Адрес Института Горшенина: г.Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3-й этаж).
 

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