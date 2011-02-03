Янукович предлагает ликвидировать правительственные комитеты

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ внес в Верховную Раду проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О Кабинете министров Украины", которым предусматривается ликвидация институтов правительственных органов, действующих в системе министерств, а также правительственных комитетов.

Текст соответствующего законопроекта обнародован на официальном сайте Верховной Рады.

В.ЯНУКОВИЧ объясняет необходимость принятия закона оптимизацией вопросов организации и порядка деятельности Кабинета министров.

Проектом закона также предусматривается повышение роли министра как члена правительства. С этой целью Закон "О Кабинете министров Украины" предлагается дополнить положением, в соответствии с которым первый вице-премьер-министр, вице-премьер-министр по решению Президента Украины возглавляет министерство.

Предложенные проектом закона изменения предусматривают исключение положений закона, которые не касаются предмета его правового регулирования, в частности, тех его норм, которые устанавливают полномочия министра как руководителя соответствующего министерства, а не как члена Кабинета министров Украины.

Кроме того, законопроектом предусматривается внесение изменений в закон в части определения организации деятельности Секретариата Кабинета министров путем введения должности руководителя Секретариата Кабинета министров, уточнения структуры Секретариата Кабину, установления предельной численности работников Секретариата Кабмина.

В.ЯНУКОВИЧ считает, что реализация этого законопроекта не повлечет дополнительные расходы из государственного бюджета Украины.

Кроме того, по его мнению, проект закона не нуждается в проведении консультаций с общественностью.