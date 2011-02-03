В «Борисполе» произошел инцидент с рейсом на Батуми

Во время инцидента в Международном аэропорту «Борисполь» с самолетом, выполнявшим рейс Киев-Батуми, никто не пострадал.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, в среду, 2 февраля, в 19.35 в «Борисполе» при выполнении рейса Киев-Батуми экипаж воздушного судна CRJ 100 авиакомпании Georgian Airways (Грузия) принял решение по прекращению взлета. При осмотре воздушного судна обнаружено разрушение двух пневматиков колес правой опоры шасси и повреждение правого закрылка.

На борту самолета находились 46 пассажиров и четыре члена экипажа. Никто не пострадал.

Расследование инцидента осуществляет комиссия Госавиаадминистрации.