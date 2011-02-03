Таинственные «клиенты» подписали мировую с женой и тестем Луценко

Милиция отказала в возбуждении уголовного дела по заявлению о мошенничестве против семьи экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил адвокат Роман КРАВЕЦ.

В ходе пресс-конференции Р.КРАВЕЦ прокомментировал статью в интернет-издании From-UA "Доходы семьи Луценко – экс-глава МВД за два года стал долларовым миллионером". По материалам статьи, Р.КРАВЕЦ накануне ареста экс-министра в конце 2010-го года подал заявление в МВД о мошеннических действиях жены экс-министра Ирины ЛУЦЕНКО и его тестя Степана НАРЕМБИКА по факту невозврата займа в размере 25 миллионов гривен. Как утверждалось в интернет-издании, в настоящий момент на основании заявления Р.КРАВЦА милиция возбудила уголовное дело против родственников Ю.ЛУЦЕНКО и его самого.

"Такое заявление с моей стороны действительно имело место", – подтвердил Р.КРАВЕЦ. "Однако в настоящий момент стороны достигли мирового соглашения и основания для возбуждения уголовного дела отсутствуют. Подробности соглашения я разгласить не могу. Никаких претензий к семье ЛУЦЕНКО мои клиенты не имеют. Насколько мне известно, МВД вынесло решение в отказе в возбуждении уголовного дела", – отметил адвокат.

На вопросы журналистов, произошел ли возврат займа его клиентам семьей Ю.ЛУЦЕНКО под давлением сотрудников милиции, адвокат заявил: "Мне неизвестно о давлении. Дело было урегулировано между сторонами в порядке гражданско-правовых отношений".

Р.КРАВЕЦ не стал отвечать на вопросы журналистов, была ли возмещена вся сумма займа, а также на вопрос о личности своих клиентов. В то же время он не опроверг наличие родственных связей клиентов с семьей экс-министра МВД.

"Вынужден был сделать данное разъяснение после обращений ко мне ряда интернет-изданий. – отметил Р.КРАВЕЦ. - Использовать указанное заявление в МВД некорректно. Кому выгодны подобные утечки информации – судите сами. Не исключаю, что мои клиенты могут рассмотреть вопрос о подаче судебного иска за публикацию конфиденциальной информации".