Янукович: кого поймают, тот будет сидеть

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ называет уголовное преследование коррупционеров, несмотря на должности, необходимым условием модернизации Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью польским СМИ.

“Нельзя модернизировать государство, не борясь с коррупцией и не стараясь вернуть авторитет права”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ, комментируя упреки в отношении политических преследованиях в Украине.

В.ЯНУКОВИЧ заверил, что к ответственности за коррупцию будут привлекаться не только представители бывшей власти, но и нынешние высокопоставленные лица.

“Нет значения, кто попадется на коррупционных схемах. Мы не делим таких людей на своих и чужих. Пройдет время, и вы убедитесь, что представители нынешней власти не будут идти по дороге коррупции. Кого поймают, тот будет сидеть”, - сказал он.

Президент отметил, что решение по каждому делу будет принимать суд.

В.ЯНУКОВИЧ также сказал, что во времена своего премьерства не имел возможности эффективно бороться с коррупцией и модернизировать государство.